Google Hesabı Nasıl Açılır? Önceden Açılan Google Hesabını Silmek (Kaldırma) Nasıl Yapılır?

Google hesabı oluşturmak ve hesap silme işlemlerini kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı ve kolay bir şekilde Google hesabı oluşturma ve silme işlemleri için bazı adımlar takip edilmelidir.

Google Hesabı Nasıl Açılır?

Google hesabı oluştururken kişilerden bazı kişisel bilgiler istenmektedir. Bilgilerin doğru girilmesi de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Google hesabı oluşturmak için Gmail hesabının olması şart değildir. Hesap açma Google işlemleri işin şu adımlar takip edilmelidir.

- Hesap açmak için Google hesap açma sayfasına gidilmelidir.

- Hesap açacak kişinin adı girilmeli ve kendisine ait kullanıcı adı belirlenmelidir.

- Daha sonra bir şifre belirlenmeli ve ileri sekmesine tıklanmalıdır.

- Kişilere gönderilen kısa mesaj kodunu kullanarak cep telefonu numarası doğrulanmalıdır.

Eğer mevcut bulunan bir e porta adresi kullanılacak ise şu adımlar takip edilmelidir:

- Google hesap oluşturma sayfasına girilmelidir.

- İsim girilip geçerli e posta adresimi kullan sekmesi tıklanmalıdır.

- Mevcut e posta adresi girilmelidir.

- Sonraki sekmesini tıklayın. E postaya gönderilen kod ile e posta adresi doğrulanmalıdır.

- Doğrula sekmesini tıklayıp hesap oluşturun.

Önceden Açılan Google Hesabını Silmek Nasıl Yapılır?

Günümüzde pek çok kişinin Google hesabı bulunmaktadır. Bu hesapların kullanılmaması durumunda silme işlemlerini gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Birden fazla Google hesabı var ise bunlardan birinin silinmesi diğerlerinin silinmesine neden olmamaktadır. Google hesabını silmek için yapılacak işlemler şunlardır:

- Silmek istediğiniz Google hesabınıza gidin.

- Sol gezinme panelinde bulunan veri ve kişiselleştirme sekmesine tıklayın.

- Daha sonra verileri indirme, silme veya verileri için bir plan oluşturma panelinde bir hizmeti veya hesabınızı silin sekmesine tıklayın.

- Google hesabınızı silin panelinde bulunan hesabınızı silin sekmesine tıklayarak hesap silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Google Hesabının Saldırıya Uğraması Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Saldırıya uğrayan veya güvenliği ihlal edilmiş bir hesap silinmeden önce izininiz olmadan bazı bölümlere erişildiği hakkında bilgileri Güvenlik Kontrolü bölümünü kullanabilirsiniz. Bu sayede saldırıların fazla zarar vermesini engelleyebilirsiniz ve önlem alabilirsiniz.