Google ıslıkla çaldığınız ya da söylediğiniz şarkıları bulabilecek

Özelliği kullanmak için Google mobil uygulamasının en son sürümündeki ya da Google’ın ana sayfasındaki arama çubuğunda bulunan mikrofon simgesini kullanmanız gerekecek. Bundan sonra ise konuşarak şarkı arama komutu vermeniz ya da “şarkı arama butonuna” basıp bizzat sesler çıkarmanız gerekecek.

Özellik iOS işletim sistemi kullanan cihazlarda sadece İngilizce dili için, Android sistemi kullanan cihazlar da ise 20’den fazla dil seçeneğiyle geliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre gelecekte her iki platformun kullanıcıları için de dil seçeneğinin artacağı belirtiliyor.

Google, özelliği kullanabilmek için şarkıcılıkla uzaktan yakından ilginiz olması bile gerekmediğini belirtiyor. Program sayesinde bulacağınız şarkılara tıklayarak hem sanatçı hem şarkı hakkında bilgi alabilecek, klibini izleyebilecek ve tercih ettiğiniz müzik uygulamasında şarkıyı dinleyebileceksiniz.

Aslında bu özellik ilk kez olarak karşımıza çıkmıyor. SoundHound’un Midomi uygulaması da yanı şekilde şarkı bulabilme olanağı tanıyordu ancak Google çok daha büyük kitleler tarafından kullanıldığı için büyük olasılıkla çok daha isabetli tahminler sunabilecek.