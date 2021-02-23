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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google Pixel 5a modelinin tasarımı sızdırıldı
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    23.02.2021 - 10:50 | | milliyet.com.tr

    Google Pixel 5a modelinin tasarımı sızdırıldı

    Google Pixel 5a modeli için tasarımını ortaya çıkartan bazı görseller paylaşıldı. Telefon genel anlamda Pixel 4a 5G ve Pixel 5 arasında bir tasarıma sahip. Bu noktada telefon hakkında elimizdeki bilgiler:

    Google Pixel 5a modelinin tasarımı sızdırıldı

    Google imzalı olarak piyasaya sürülen Pixel serisi ilk etapta iPhone ile kıyaslanan ‘amiral gemileri’ olarak nitelendiriliyordu. Telefon tasarımı ve kamera performansı ile dikkat çekerken, yıllar içinde gerek Google’ın başka alanlara yatırım ve geliştirme yapması gerekse akıllı telefona olan ilgisinin azalması, Pixel serisinin ‘amiral gemisi’ formundan sıyrılıp ‘orta ve giriş seviyesi’ modellere doğru ilerlemesine neden oldu.

    Google Pixel 5a özellikleri: Bilinenler

    Özellikle fotoğrafçılık tarafında iddialı olan Pixel serisinin yeni üyesi olması beklenen Pixel 5a modeli temelde benzer bir tasarıma sahip. Telefonun aynı zamanda 156.2 x 73.2 x 8.8mm boyutlarında olacağı belirtiliyor. İsabetli sızıntılarıyla bilinen Voice internet sitesinde görünen telefonun görsellerine bakıldığında, ön kameranın ekran deliği şeklinde telefona eklendiğini görüyoruz.

    Google Pixel 5a modelinin tasarımı sızdırıldı

    Yeni Pixel telefonun 6.2 inçlik bir ekran boyutuna sahip olduğu biliniyor ve aynı zamanda FHD Plus/OLED yapıda olacağı aktarılıyor. Arka tarafta ise telefonun orta kısmında konumlandırılan bir parmak izi okuyucusuna yer veriliyor.

    İkili kamera kurulumuna yer verilen telefonda aynı zamanda 3.5mm'lik bir kulaklık girişi eklenmiş. Biliyorsunuz şu anda pek çok akıllı telefon modelinde bu giriş yer almıyor. Öte yandan telefonun stereo hoparlörlere sahip olacağı aktarılıyor. 

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