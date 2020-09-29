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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google Play'de satılan uygulamalardan yüzde 30 pay alacak
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    29.09.2020 - 09:00 | | DHA

    Google Play'de satılan uygulamalardan yüzde 30 pay alacak

    Google LLC, Play üzerinden satılan tüm uygulamaların satış gelirlerinden yüzde 30 pay almaya başlayacağını açıkladı.

    Google Play'de satılan uygulamalardan yüzde 30 pay alacak

    Google LLC Ürün Yönetimi Birimi Başkan Yardımcısı Sameer Samat, yaptığı açıklamada, öncelikle politikalarının, tüm geliştiricilere değişim olmaksızın ve adil bir biçimde uygulanabilir olmasını önemsediklerini vurguladı.

    Bu amaçla, Ödemeler Politikası'ndaki açıklamaları netleştirerek, tüm geliştiricilerin geliştirdikleri uygulamaların satışında da Google Play'in faturalandırma sistemini kullanabilmelerini kolaylaştırdıklarını belirtti.

    Şirket açıklamasında, söz konusu yüzde 30'un payı, yalnızca uygulamalarını satan geliştiricilerin ödeyeceklerinin de altı çizildi.

     

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