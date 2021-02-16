16.02.2021 - 07:00 |
Google telif anlaşması imzaladı
Google, Avustralya’nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı. Tarafların ortak açıklamasında, şirketler arasında “uzun dönem ortaklık” anlaşmasına varıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu anlaşmaya göre, “Google Haberler”in kullandığı haber içeriği için Seven West Media’ya ödeme yapacağı duyuruldu.
Açıklamada, Google’ın ne kadar ödeme yapacağına dair bilgi verilmedi ancak Seven West Media’nın rakibi olan “Nine Entertainment” medya şirketinin adını açıklamadığı kaynaklarına göre, anlaşmanın değeri yıllık 23 milyon dolar. Google iki hafta önce de Avustralyalı küçük ölçekli 7 medya şirketine ödeme yapmaya başladığını duyurmuştu. Avustralya, Nisan 2020’de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.