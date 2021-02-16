Google telif anlaşması imzaladı

Açıklamada, Google’ın ne kadar ödeme yapacağına dair bilgi verilmedi ancak Seven West Media’nın rakibi olan “Nine Entertainment” medya şirketinin adını açıklamadığı kaynaklarına göre, anlaşmanın değeri yıllık 23 milyon dolar. Google iki hafta önce de Avustralyalı küçük ölçekli 7 medya şirketine ödeme yapmaya başladığını duyurmuştu. Avustralya, Nisan 2020’de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.