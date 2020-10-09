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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google'dan Android telefon açıklaması! Yeni özellik...
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    09.10.2020 - 17:16 |

    Google'dan Android telefon açıklaması! Yeni özellik...

    Google, Android telefonlarda kullanım deneyimini daha kolaylaştırmak ve bir adım daha ileriye götürmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Google'dan Android telefon açıklaması! Yeni özellik...

    İşitme engeli olan veya işitmekte güçlük çeken kullanıcılar için Google harika bir özellik geliştirdi. Bu yeni özellik ile 'canlı altyazı' uygulamasını destekleyen tüm telefonlarda kullanılabilecek. Çevrimdışı olarak çalışan bu özellik dışarıdan gelen bazı sesleri otomatik olarak algılıyor ve kullanıcıya bildiriyor.

    10 FARKLI SESİ ALGILIYOR

    Google, ses bildiriminin 10 farklı sesi algıladığını bildirdi. Gündelik hayatta çok sık karşılaştığımız bu sesler ise şunlar:

    -Duman ve yangın alarmları
    -Sirenler
    -Bebek sesleri
    -Bağırma sesi
    -Kapı zili
    -Vurma sesi
    -Köpek havlaması
    -Bip sesi
    -Su sesi
    -Sabit telefon sesi

    Google'ın yeni özelliği Pixel ve bazı Android telefonlarda kullanılabiliyor. Telefonunuza 'canlı altyazı' uygulamasını indirin. Ardından ayarlar menüsünden 'ses bildirimleri' menüsünü açın. Bu adımların sonunda özelliği kullanabilirsiniz. Hürriyet'te yer alan habere göre; ancak bazı sesleri manuel olarak eklemeniz gerekmektedir. Örneğin, kapı zili bildirimlerini almak için kendi kapı zilinizi sisteme tanımlamanız gerekir. Alacağınız bildirim seçeneğini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

    Duyma kaybı yaşayan kullanıcıları sevindirecek bu özellik daha fazla sesin eklenmesi ile daha da işlevsel hale gelecek.

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