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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google'dan bilgi paylaşımı açıklaması!
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    17.08.2020 - 17:59 | | AA

    Google'dan bilgi paylaşımı açıklaması!

    Google, Avustralya hükümetinin dijital devlerin haber içerikleri için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısının, ülkedeki kullanıcılara sunulan ücretsiz hizmetleri tehdit edeceği ve kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

    Google'dan bilgi paylaşımı açıklaması!

    Google Avustralya Direktörü Mel Silva, Google ve Facebook'un ticari medya şirketlerinden aldıkları haberler için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili "Avustralyalılara açık mektup" başlıklı bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Google Arama ve YouTube hizmetlerinin oldukça kötü olarak sağlanmasına, kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesine ve Avustralya'da kullanıcıların ücretsiz olarak faydalandığı hizmetlerin riske atılmasına neden olabileceği belirtildi.

    Yasa tasarısının "uygulanamaz" olduğu için Avustralya'da sunulan ücretsiz hizmetlerin riskte olacağı aktarılan açıklamada, şirketin Avustralyalılardan bu tür ücretsiz hizmetleri için para alma niyetinde olmadığı da kaydedildi.

    Diğer yandan, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Başkanı Rod Sims, yaptığı açıklamada, Google'ın kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Google Arama ve YouTube hizmetinden istemediği sürece para almayacağına dikkati çekti.

    Sims, Google'ın Avustralyalı haber kuruluşlarıyla istemediği sürece ek kullanıcı bilgisi paylaşmak zorunda olmadığını kaydetti.

     

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