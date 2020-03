Gps Nedir, Ne İşe Yarar? Gps'in Özellikleri Nelerdir Ve Nerelerde Kullanılır?

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen GPS, oldukça hassas saat sinyalleri ile konumun bulunmasını sağlamaktadır. Cep telefonlarında ve navigasyon cihazlarında kullanılan GPS, haritada o anda bulunulan konumu göstermektedir. GPS'i cep telefonlarında kullanabilmek için harita bilgisinin yüklü olması gerekmektedir. Dünyanın çevresinde 24 tane GPS uydusu dolaşmaktadır ve bunların 18'i çalışır durumdadır.



GPS Nedir, Ne İşe Yarar?



Güneş enerjisi ile çalışan GPS uyduları, güneş tutulması gibi enerji kaynağı kesintilerinde yedek batarya ile çalışmaya devam etmektedir. Uyduların fazla yükseklikte bulunmasından dolayı geniş bir görüş alanına sahiptir, yer ve zaman bilgisi yayınlamaktadır. Günümüzde GPS ile kaybolmak artık bir sıkıntı olmayıp yer ve konum bilgisi almak son derece kolaydır. GPS uyduları, dünyayı bir günde iki kez dolaşacak kadar hızlı bir şekilde dönmektedir. Dünyaya gönderdikleri sinyaller, GPS alıcıları tarafından algılanmaktadır.



Tüm hava koşullarında ve dünyanın her yerinde çalışan GPS, kullanıcıların yerlerini belirlediği gibi rotalarını izleme şansı vermektedir. GPS alıcısı olan herkes, GPS sistemini kullanabilmektedir. GPS sistemlerinin ilk örneklerinde, radyo istasyonlarının yerlerini belirlemek için kullanım söz konusuyken bugün birçok alanda ve amaçta kullanım sağlanabilmektedir. Sinyan akışının zor veya imkansız olduğu yerler haricinde, her yerde kullanmak mümkündür.



GPS'in Özellikleri Nelerdir ve Nerelerde Kullanılır?



GPS hedef sinyalleri toplamakta ve hedef nesnenin yeryüzündeki konumunu belirlemektedir. Tüm sistemin düzgün ve verimli bir şekilde çalışması için alınan sinyaller anlık olarak güncellenmektedir. Her ne kadar GPS ilk olarak askeri amaçlar doğrultusunda kurulmuş olsa da günümüzde birçok alanda kullanım sağlanabilmektedir. Sivil olarak GPS kullananlar hız ölçümlerini kesin olarak belirlerken, mülklerin sınırlarını görebilmektedir. Harita üzerinde koordinatlar işaretlenebileceği gibi fotoğraf gibi görsellerin de eklemesi yapılabilmektedir.



Askeri amaçlar doğrultusunda kullanılan GPS, askerlerin bilinmeyen karanlık yerlerdeki nesneleri bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Açık ve geniş arazilerde, askerler daha kolay arama yapabilmekte ve hedefin havadaki ve yerdeki potansiyel konumu belirlenebilmektedir.



Hedeflerin gelişmiş askeri silahlar tarafından tam isabetle vurulması, GPS yardımı ile olmaktadır. Keşif ve devriye görevleri, görevlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmektedir. Potansiyel tehditler izlenmekte ve önlemler ona göre alınmaktadır.