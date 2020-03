Gsm Nedir, Ne İşe Yarar? Gsm'in Tarihçesi Ve İlk Kullanımı

1990 yılında tanımlanan ve bir yıl sonra kullanıma açılan GSM'in açılımı Global System for Mobile Communications'tır. Bu iletişim protokolü, 1997 yılından sonra dünya çapında kullanılmaya başlamıştır.



GSM Nedir?



GSM, abonelerin Avrupa çapında hareket etmesine izin veren bir mobil telefon sistemi sunmak ve geleneksel analog telefon şebekeleriyle uyumlu ses hizmetleri sunmak amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Başlangıçta radyo için kullanılan GSM, bugün internet başta olmak üzere hayatın her alanında mevcuttur.



GSM bugün, yaklaşık 200 ülke ve bölgede 670 GSM mobil iletişim ağında kullanılmaktadır. Sabit ağın aksine, bu mobil ağın çeşitli ek gereksinimleri vardır. Bunlar; abone kimlik doğrulaması, kanal erişim yöntemi ve mobilite yönetimidir.



GSM Ne İşe Yarar?



GSM'de aboneler hareketlidir ve bu nedenle bir radyo hücresinden diğerine geçebilir. Bu, bir çağrı veya veri bağlantısı sırasında olursa, cep telefonu her zaman en uygun baz istasyonuna alabilmesi için çağrı bağlantısının bir baz istasyonundan diğerine aktarılmasını sağlar. Bu sistem, taşınabilir telefonlarla yüksek kaliteli ses bağlantıları sağlar.



GPS sistemi sayesinde kısa mesaj servisi, faks iletimi ve veri iletişimi dahil birçok dijital işlem gerçekleşebilir. Türkçeye küresel iletişim için mobil sistem olarak çevrilen GSM, küresel çapta kullanılan en yaygın cep telefonu standardıdır. Halk dilinde mobil iletişim sistemi olarak tanımlanan GSM, kablolu iletişime bir alternatif olarak çıkmıştır. GSM vasıtasıyla cep telefonu ve baz istasyonu arasında telsiz taşıması yapılır. Bu da dijital haberleşmeyi olanaklı kılar.



GSM'in Tarihçesi ve İlk Kullanımı



İlk kez 1972 yılında fikir olarak gelişen mobil iletişim fikri 1982 yılında gerçeğe dönüştü. 1982 yılında yeni nesil hücresel sistemlerin oluşturulması hakkında karar verildi. Bu sisteme GSM adı verildi. Kullanıcılara dolaşım hizmeti vermesi planlanan bu sistem, hücresel verilerde güç tasarrufu yapılmasına olanak tanıyordu. Hücresel haberleşme için kullanılan Global System for Mobile Communications (GSM) zaman içerisinde mobil iletişim bandı görevi görmeye başladı.



Akıllı telefon dünyasında da kullanılan GSM sisteminde her mobil cihaz, kendisine en yakın olan baz istasyonuna veri iletecek kadar güç tüketir. Türkiye'de ilk kez 1993 yılında kullanıma başlanan mobil telefonlarda kullanılan GSM sistemi, bundan 2 yıl önce de 1G teknolojisi ile Türkiye'ye girmiştir. Sistem, dünyada ilk olarak Finlandiya'da kullanılmıştır.