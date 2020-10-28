Harley Davidson elektrikli bisiklet üretecek

Pedal destekli elektrikli bisikletin, dünyada COVID-19 pandemisinin başlamasıyla patlama yapan elektrikli bisiklet sektöründe de yer almak için yapılıyor. Bu girişim, Harley-Davidson’ın yaşlanarak motosikletlerini almayı bırakan ve firmanın satışlarında düşme yaşanmasına sebep olan temel müşterileri kitlesinin dışına çıkmak için de yapılıyor.

Harley-Davidson, bu yılın ilk çeyreğinde ilk elektrikli motosikleti Livewire’ı piyasaya sürdükten sonra Rewire adını verdiği bir operasyonla küresel çapta 700 çalışanının işine son vermişti.