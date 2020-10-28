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    HaberlerTeknoloji Haberleri Harley Davidson elektrikli bisiklet üretecek
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    28.10.2020 - 12:19 |

    Harley Davidson elektrikli bisiklet üretecek

    Harley-Davidson, 2021 yılının ilkbahar aylarında ilk elektrikli bisikletini piyasa sürmek için hazırlıklara başladı. Bunun için Serial 1 adında bir bisiklet üretim kolu kuran motosiklet üreticisi, adını Harley-Davidson’ın bilinen en eski motosikletinin takma adından alıyor.

    Harley Davidson elektrikli bisiklet üretecek

    Pedal destekli elektrikli bisikletin, dünyada COVID-19 pandemisinin başlamasıyla patlama yapan elektrikli bisiklet sektöründe de yer almak için yapılıyor. Bu girişim, Harley-Davidson’ın yaşlanarak motosikletlerini almayı bırakan ve firmanın satışlarında düşme yaşanmasına sebep olan temel müşterileri kitlesinin dışına çıkmak için de yapılıyor.
    Harley-Davidson, bu yılın ilk çeyreğinde ilk elektrikli motosikleti Livewire’ı piyasaya sürdükten sonra Rewire adını verdiği bir operasyonla küresel çapta 700 çalışanının işine son vermişti.

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