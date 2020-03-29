Hologram Nedir, Nerelerde Kullanılır? Hologram Ne İçin Kullanılır?

Hologram teknolojinin gelişmesiyle icat edilen en büyük buluşlardan birisidir. Çoğu marka tarafından da sıklıkla tercih edilir.



Hologram Nedir?



Hologram var olan herhangi bir nesnenin lazer ile gösterilmesine denir. Hologramın kullanım alanı fazladır.



Hologram ışığın yansıtılarak görüntünün tabaka şeklinde görülmesini sağlar. Aynı zamanda iki tane farklı lazer ışınlarının birleşmesi ile üç boyutlu bir fotoğraf elde edilir. Bu hologram sayesinde yapılmaktadır.



Normal fotoğrafçılıktan farklı özellikleri bulunmaktadır. Hologram fotoğrafların daha derin gösterilmesini sağlamaktadır. Fakat hologramlar çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. İki boyutlu nesneler hologram sayesinde ileri teknoloji ile üç boyutlu görünmesini sağlar. Bu sebeple görsel açıdan görüntüleri güzel gösterir.



Hologram Nerelerde Kullanılır?



Hologram güvenlik amaçlı geliştirilmiştir ve pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunun dışında hologram sanayide de kullanılır. Hologramı, diğer adıyla üç boyutlu resmi güvenliğin sağlanması gereken her yerde kullanılır. Bunun için organik tarım ve tohumlar için kullanılır. Bunlar dışında kozmetik ürünleri için, ilaç sanayi, kırtasiye, resim ve gıda sektöründeki ürünlerde hologram kullanılmaktadır.



Hologram güvenlik açısından kişilere yararlı hizmetler verir. Bu sebeple pek çok sektörde kullanılır. Mücevher, saat, deterjan, oyuncak ve yedek parça gibi sektörlerde de kullanılan bir teknolojidir.



Hologram Ne İçin Kullanılır?



Ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada markalı ürünler. Gizli belgeler, kamuya ait kimlik kartları, nüfuz cüzdanları, lisans belgeleri gibi birçok ürün taklitçilik gibi tehditlerle karşı karşıya kalmakladır. Ürünlere veya belgelere kolay ayırt edilen bir orijinallik kazandırır.



Bütün dünyada korsanları ve taklitçileri önlemek amacıyla hologramlar bulunmaktadır. Bugünkü teknolojik imkanlar ile geliştirilmiş bir güvenlik aracı olan hologram belge sahteciliğini imkansız hale getirmiştir. Taranan ve kopyalanabilen teknolojiler güvenli değildir. Hologram asla kopyalanamaz ve taranamaz. Elektronik olarak gönderilemez ve herhangi bir baskı teknikleri uygulanamaz.



Ayrıca iyi bir markalama aracıdır. Tüketiciler holografik etiket taşıyan ürünlere her zaman daha çok ilgi duyarlar. Ayrıca çekici bir görüntüleri bulunur. Bu sebeple ürün popülerliğini arttırır. Müşterilerin uzun yıllar akıllarından çıkmayacak şekilde marka reklamları yapılabilir. Ürünlerin teşhis edilmesi sırasında da kolayca ayırt edilebilir.

Hologramın kullanımı kolaydır. Bu sebeple birçok maddenin üzerinde kolayca uygulanabilir. Kullanım alanı çok geniştir. Hologramın sağladığı bu yararlar göz önüne alındığında maliyeti oldukça düşük bir teknolojidir.