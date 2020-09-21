Honor’dan yeni oyuncu bilgisayarı "Hunter V700"

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan marka, tüm dünyada gençler için hayatı kolaylaştıran teknolojilerine bir yenisini daha ekleyerek Hunter V700 oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Markanın bu kategorideki ilk ürünü olan Honor Hunter V700, benzersiz tasarımı ve soğutma teknolojisine getirdiği yenilikle özellikle yüksek performansı ince bir kasada yanında taşımak isteyenlere yönelik olarak tasarlandı.

HEM TARZ HEM PERFORMAN SAHİBİ

Yüksek performans sonucunda oluşan ısıyı dağıtmak üzere soğutma bileşenlerini barındıran ağır kasalı geleneksel oyuncu laptoplarının aksine Honor Hunter V700, performansın hafif ve taşınabilir bir tasarımda bir arada bulunabileceği düşüncesiyle üretildi. 369,7x253x19,9 mm boyutlarında, yüksek kalite alüminyum alaşımdan üretilen kasaya sahip olan Hunter V700, 4.7mm’lik ince çerçeveli bir 16,1 inç ekranı ile dikkat çekiyor. 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan Honor Hunter’ın paneli, yüzde 100 sRGB renk gamutuna, 1000:1 parlaklık oranına ve 300 nit’e kadar aydınlatma gücüne sahip. 20mm’den daha ince olan Honor Hunter V700, bu inceliğine rağmen 1 adet 3.5 mm’lik ses girişi, 1 adet USB 2.0, 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet girişi, HDMI 2.0, 2 adet USB 3.2 girişi ve bir adet Tip-C monitör/veri yuvası olmak üzere çok sayıda bağlantı noktası ile geliyor.

EN YENİ 10. NESİL INTEL CORE İŞLEMCİLER

Oyuncuların mümkün olan en iyi deneyimi alması için geliştirilen bilgisayar, 10'uncu nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve 192-bit’lik 6GB GDDR6 video belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 2060 grafik kartını barındırıyor.

Bunlarla birlikte Hunter V700’ün 32GB’a kadar yükseltilebilen 16GB’lık DDR4 belleği ve tüm oyunları hızlı bir şekilde çalıştırırken yer sorunu yaşatmayacak, toplamda 1 TB’lık depolama alanı sunan iki adet NVMe SSD’si bulunuyor.

YENİ NESİL SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ

İnce dizüstü bilgisayarlar için ısıyı uzaklaştırmak, mühendislerin karşılaştığı en önemli zorluklardan biri. Bu nedenle Honor Hunter bir Rüzgâr Vadisi tasarımı barındırıyor. Dizüstü bilgisayarın kapağı kapalıyken ısı dağıtma paneli de geri çekiliyor ve cihazın kasasının ince olmasını sağlıyor. Kapak açıldığında ise tabanda yer alan Rüzgar Vadisi kanalı otomatik olarak ortaya çıkıyor ve 8.5mm’lik bir kanaldan içeriye yüzde 40 daha fazla hava alınıyor. Rüzgar Vadisinin bu dönen mili, Honor Laboratuvarları’nın testlerinde 50 binden fazla kez açılıp kapatılarak çok sayıda testten geçti.

Honor mühendisleri soğutmanın önemli bir parçası olan ısı bloğunu da geliştirdiler. Geliştirilen ısı bloku, etrafındaki yüzeyleri de kullanarak ısı dağıtım alanını genişletiyor. Bu da tüm sistemin sıcaklık kontrolünü daha iyi bir hale getirmiş oluyor. Bununla birlikte Honor Hunter V700’ün iki güçlü 12V fanıyla birlikte, 5V’lık fanlara göre çok daha yüksek hızlı ve daha fazla hava geçişi sunuluyor.

HEM OYUNCU HEM AKILLI

Standart bir oyuncu bilgisayarından farklı olarak Honor Hunter V700’de yer alan özel "Hunter" tuşu sayesinde kullanıcılar performans, dengeli ve sessiz modlar arasında geçiş yapabiliyorlar. Bununla birlikte Nahimic for Gamers ses teknolojisini barındıran bilgisayar, kullanıcıyı oyunun içinde hissettiren 3D surround ses efekti de sunuyor.

Hunter V700’ün çoklu ekran özelliğiyle sürükle-bırak yaparak dosyaları aktaran kullanıcılar, çok basit bir şekilde oyundaki sahneleri de kaydedebiliyorlar. Kullanıcı, oyun oynarken telefonunu sallayıp V700’ün touchpad’ine dokundurduğunda bu hareketin 30 saniye öncesi ve sonrasındaki oyun sahnesi kaydedilip telefonuna aktarılıyor. Böylece, kullanıcı oyundaki şık hareketleri ve inanılmaz görüntüleri hızlıca sosyal medyada paylaşabiliyor.

Akıllı telefon bağlantısını hızlı ve akıcı sağlaması nedeniyle Hunter V700, telefonda oynanan oyunları sorunsuz şekilde dizüstü bilgisayarında da oynamaya imkan tanıyor.