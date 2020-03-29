Hp Nedir? Arabalarda Beygir Gücü Ne Anlama Gelir?

Beygir gücü, arabaların özelliklerinden bahsederken çok sık kullanılır. Genellikle HP olarak bilinen beygir gücü, arabaların en önem verilen özelliklerinden birisidir. Dolayısıyla arabalardaki işlevlerinin ve beygir gücü oranlarının ne anlama geldiğinin bilinmesi yararlı olacaktır. Beygir gücü değerleri, arabalarda iyi analiz edilmelidir.



Beygir Gücü (HP) Nedir?



Beygir gücü, genellikle otomobiller ile elektrik motorlarının güçlerinin belirlenebilmesi için kullanılan güç birimidir. Terim, buhar makinelerinin üretilmeye başlandığı zamanlarda, bu makinelerin güçlerinin kolayca anlaşılabilmesi amacıyla; James Watt tarafından yapılmıştır.



Arabalarda Beygir Gücü Ne Anlama Gelir?



Arabalarda tekerleğin dönüş sayısı, direkt olarak beygir gücüyle ilişkilidir. Ancak benzer beygir gücüne sahip iki farklı otomobil; beygir güçlerini, hıza yani tekerleklerin dönüş sayısına aktarımlarını aynı şekilde uygulamayabilir. Bu bağlamda, birçok farklı türde; farklı beygir gücü aktarımı söz konusudur.



Aracın aksamında bulunan tekerlerin türü, sayısı, aracın dişli sayısı ile pistonlar ve bunun gibi diğer bazı teknik özellikler önemlidir. Bu tür faktörler, beygir gücünün aktarımını direkt olarak etkilemektedir. Bunun yanı sıra, otomobilin benzinli veya dizel olması yönünden de; beygir gücü performansı etkilenir. Bu etkenler dolayısıyla, dönüş hızının değiştiğini de söylemek mümkündür.



Aracın teknik performansı yönünden, beygir gücü önemlidir. Araba alırken, bu tür değerlere ayrıca önem vermek ve dikkat etmek şarttır. Tork gücü ile beraber beygir gücü, aracın motor performansı ile doğrudan ilişkilidir.



Tork Gücü ile Beygir Gücü Arasındaki Farklar



Tork gücü, aracın çekiş kuvvetini ifade etmektedir. Beygir gücü ise, hız ile ilgili temel bir terimdir. Örneğin, yarış arabalarında beygir gücü fazla olmaktadır; nitekim bu arabaların çok hızlı olması gerekir. Tork gücü ise, hızdan tamamen bağımsız bir terimdir. Beygir gücü ile tork gücünün net farkı, bu şekilde de özetlenebilmektedir.



Araba seyir halindeyken, beygir gücü ile tork gücünü anlamanın bazı kolay yolları bulunur. Beygir gücü, doğrudan hız ile alakalı olduğundan, anlayabilmek için hız göstergesine bakmak yeterlidir. Tork gücünü öğrenebilmek içinse, mutlaka devir göstergesine bakılmalı ve incelenmelidir. Araba normal şartlar altında, ne kadar az devirde; ne denli yüksek hızlara çıkabiliyor ise, arabanın tork gücü de o denli fazladır.