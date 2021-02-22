Huawei Mate X2 için görseller ortaya çıktı: Beklenen tasarım

Katlanabilir ekranlı telefonlar pazarına kısa süre içinde girmeyi başaran Çin merkezli telefon üreticisi Huawei, Mate X serisine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda telefonlar tanıtılmadan görsellerini bizlere sunan Voice tarafından sızdırılan telefonun görselleri dikkat çekiyor. Zira telefonda kullanıcıların eleştirdiği bir probleme yönelik sorunun çözümüne odaklanılıyor.

Farklı bir tasarımda telefon geliyor

Katlanabilir telefonlar yüksek maliyetli oldukları için yüksek fiyatlara satılıyor ve herkes ulaşamıyor. Bu nedenle daha bir süre daha 'uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı' akıllı telefon göremeyecek olsak da yine de Huawei'in Mate X2 modele heyecanlandırıyor.

Farklı şirketlerin farklı sorunlara yönelik çözümler getirerek tasarımlarını geliştirdikleri biliniyor. İşte Huawei de yeni telefon modelinde ekranda katlamalar esnasında oluşan 'kırışma ve çıkıntılar' tarihe karışıyor olabilir. Voice tarafından bildirildiği kadarıyla telefon 22 Şubat( yarın) tanıtılacak.

Telefonun genel tasarımında ise farklı bir yol tercih edilmiş. Telefon açık değilken normal boyutlarda bir telefonken, açıldığında iç kısımda büyüyen bir ekrana sahip oluyor. Telefonun katlandığındaki ekranının 8 inç, normal ekranın ise 6.45 inç olacağı söyleniyor.