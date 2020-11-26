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    26.11.2020 - 11:02 |

    Hubble teleskobu kara delikte dev gölgeler tespit etti

    Galaksiye yansıyan parlak ışık, devasa kara deliğin çekirdeğinden kaynaklanıyor. Işığın bir kısmı dışarı sızarken geri kalanları deliğin etrafındaki kalın toz örtüsü tarafından engellenerek adeta bir gün batımı manzarası yarattı.

    Hubble teleskobu kara delikte dev gölgeler tespit etti

    Resmi yakalayan NASA’nın Hubble Teleskobu’nun astronomları, kara deliğin çekirdeğinden yansıyan ışığın yarattığı gölgelerin her tarafa doğru 36.000 ışık yılı uzaklığa yayıldığını tespit etti. Bu ışıkların bizim sistemimizin merkezine olan uzaklığı ise 156 milyon ışık yılı.

    Bu ışık sayesinde galaksinin her tarafının muhtemelen toz bulutlarıyla kaplı olduğu sonucuna ulaşan astronomlar, galaksinin her yerinde böyle ışık kaynakları olabileceği ancak bu toz bulutları yüzünden görünemeyebilecekleri fikrinin üstünde çalışıyorlar.

    Harvard Üniversitesi’nin Smithsonian Astrofizik Merkezi’nin yetkilisi Peter Maksym, “bu galaksinin kısa bir süre önce başka bir galaksiyle kesiştiğini ve bu yüzden her tarafa toz yayılabileceğini önceden biliyorduk. Kara delik iticilerinin çekirdeğin etrafındaki tozların yayılmasına sebep olabileceği ihtimali de mevcut,” açıklamasını yaptı.

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