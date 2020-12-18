Hyundai Motors, Boston Dynamics'in hisselerinin %80'inini aldı

Boston Dynamics, 1992 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından kurulduktan sonra 2014 yılında Google’ın sahibi Alphabet firmasına, daha sonra 2017 yılında da SoftBank firmasına satılmıştı.

Boston Dynamics, meşhur robot köpek Spot’ı yapmasıyla ünlü. Spot, yıllar içinde yapılan geliştirmelerle iç mekan ve dış mekanda kendi kendine gezmeye ve öğrenmeye başladı, engelleri algılayıp aşabiliyor hatta COVID-19 teşhislerine yardımcı olabiliyor.

Boston Dynamics, depoalrda kutu ve koli kaldırıp indirme işlerine yardımcı olacak mobil robot Atlas’ı da tanıtmıştı. Hyundai’nin Boston Dynamics’in teknolojilerini kullanarak kendi kendini kullanan arabalar, dronlar ve teslimat robotları üretmesi bekleniyor.