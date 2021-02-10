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    HaberlerTeknoloji Haberleri Hyundai'den ilginç tasarıma sahip yeni araç
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    10.02.2021 - 12:58 | | Nilay Kamu

    Hyundai'den ilginç tasarıma sahip yeni araç

    Hyundai’nin otonom askeri aracı için yeni gelişmeler yaşandı. The New Horizons Studio adı altında geliştirilen Elevate konsepti CES 2019 yılında karşımıza çıkmıştı. Farklı teknolojik araçları geliştirmeyi hedefe alan Hyundai, şimdi de TIGER X-1 ile karşımıza çıkıyor.

    Hyundai'den ilginç tasarıma sahip yeni araç

    Robotik otomobil konseptinin bir ürünü olan araç ilk etapta tasarımıyla şaşırtan Elon Musk’ın bizzat tanıttığı CyberTruck aracına benziyor. Köşeli bir uzay aracı olan TIGER X-1 dört tekerleğe sahip ve bu tekerler ay yüzeyine dayanıklı olarak geliştiriliyor.

    Uzay çalışmaları tam gaz devam ederken otomobil tarafının bilinen isimlerinden olan Hyundai’den yeni bir çözüm geldi. TIGER X-1 olarak adlandırılan bu araç gerek tasarımı gerek özellikleri noktasında pek çok zorlu koşula dayanıklı olarak düşünülmüş.

    28 motor ve 28 konum sensörü var

    Manevra kabiliyetinin yüksek ve dayanıklılığının fazla olduğu aktarılan aracın, hareket halinde ve durduğunda farklı formlarda olduğu belirtiliyor. 6 eklem noktası eklenen araç, çok yönlü tasarıma da sahip. Bu sebeple rahatlıkla ileri, geri, sağa ve sola hareket edebiliyor. TIGER X-1 hareket kabiliyetinin yanında 28 motor ve 28 konum sensörü ile dikkat çekiyor.

    Hyundaiden ilginç tasarıma sahip yeni araç

    Akıllı, otonom ve robotik gibi kavramlarla aynı potada değerlendirilen araç şu an için konsept olarak karşımıza çıkıyor. Kore merkezli otomobil üreticisi geleceğin mobilitede olduğunu düşünüyor ve bu sebeple farklı projeler geliştiriyor. TIGER X-1 de tam da bu noktada geliyor. Hatta Hyundai Aralık ayında Boston Dynamics şirketinin 1,1 milyar dolarlık hissesini satın aldı.

    The New Horizons Studio Başkanı Dr. John Suh, "Tiger gibi araçlar ve onu destekleyen teknolojiler bize hayal gücümüzü zorlama fırsatı veriyor" diyor.

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