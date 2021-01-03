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    HaberlerTeknoloji Haberleri İHA'lar zirai ilaçlamada kullanılabilecek
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    03.01.2021 - 13:08 | | AA

    İHA'lar zirai ilaçlamada kullanılabilecek

    İnsansız hava araçları (İHA) ve "drone"lar, ruhsatlandırılması ve gereken izinlerin alınması şartıyla zirai mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalarda kullanılabilecek.

    İHA'lar zirai ilaçlamada kullanılabilecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai mücadelede kullanılan alet ve  makinelere ilişkin yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

    AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, taslak yönetmelikle, bitki  koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin,  ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin  usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor. Taslakla, İHA'lar veya "drone"ların,  zirai mücadele alet ve makinesi olarak ruhsatlandırılıp kullanılmasının da  düzenlenmesi öngörülüyor.

    Bu kapsamda, İHA'lar veya "drone"lar, Bakanlık tarafından uygun  bulunarak, ilaç uygulama sistemleri veya ünitelerinin ruhsatlandırılması  durumunda, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında  kullanılabilecek.

    İHA veya "drone"ların, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü  uygulamalarında kullanılabilmesi için sivil havacılık mevzuatına ilişkin hükümler  saklı kalmak koşuluyla ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlar ile yerel yönetim  birimlerinden gerekli izinlerin alınması gerekecek.

    Bu araçların kullanılabileceği tarımsal üretim alanları, bitkisel  ürünler ve zararlı organizma çeşitleri ile hangi bitki koruma ürünü  uygulamalarında kullanılabileceği ve ilaçlama parametreleri Bakanlık tarafından  belirlenecek.

    Söz konusu cihazların, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönerge  kapsamında, belirlenen koşulların sağlanması durumunda ve sadece Bakanlık  tarafından uygun görülerek izin verilen alanlarda, zirai mücadele amacıyla bitki  koruma ürünü uygulamalarında kullanılması gerekecek.

    İHA'lar ve "drone"ları izin verilen alanlar ve belirlenen kriterler  dışında kullandığı tespit edilenlere veya bunu sağlayan uygulayıcı firmalara  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince idari para  cezası verilecek.

    İlaç uygulama sistemleri veya üniteleri bulunan İHA veya "drone"lar  için ruhsat alınabilmesi amacıyla gereken bilgi ve belgelerle birlikte dilekçeyle  Bakanlığa başvurulacak. Başvuru, fiziki olarak ya da elektronik ortamda  yapılabilecek.

    RUHSATSIZ SATIŞ YASAK

    Ruhsatı bulunmayan zirai mücadele alet ve makinelerinin ülke sınırları  içinde imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı yasak olacak. Bakanlık tarafından  ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makineleri, ruhsatında belirtilen ticari  ismiyle piyasaya arz edilecek.

    Ruhsatlı alet ve makineler, ruhsat sahibi firmaları veya bayiler  dışında, başka satıcı ve satış kanalları tarafından internet siteleri veya  uzaktan iletişim araçları kanalıyla mesafeli sözleşmeli olarak elektronik ortamda  satılamayacak.

     

     

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