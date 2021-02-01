İngiltere, dünyanın ilk uçan otomobil havalimanını inşa ediyor

İngiltere’nin Coventry şehrinde uçan otomobiller ve "drone"lar için bir havalimanı inşa edilecek. Hava taksilerinin şehir merkezlerinde nasıl çalışacağını göstermeyi amaçlayan projenin bu yılın sonuna doğru hayata geçmesi bekleniyor.

İNGİLİZ START-UP VE HYUNDAİ ORTAKLIĞI

İngiliz start-up Urban-Air Port, uçan otomobillerin gökyüzüne çıkması için gereken altyapıyı geliştirmek amacıyla Güney Koreli otomotiv devi Hyundai Motors ile ortaklık kurdu.

Kasım ayında ziyarete açılması beklenen ve Urban Air Port adı verilen havalimanında uçan otomobillerin yanı sıra yolcu taşıyan “drone”lar ve dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları da yer alacak.

1,2 MİLYON STERLİN FON ALDI

Bununla birlikte Urban-Air Port, sıfır emisyonlu yeni hava taşıtları geliştirmeyi amaçlayan bir hükümet programı tarafından seçildi ve havaalanının Coventry şehir merkezindeki geçici kurulumunu finanse etmeye yardımcı olmak için 1,2 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon Türk lirası) hibe kazandı.

Urban Air-Port kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ricky Sandhu Cuma günü Reuters'e yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümetinin ve Hyundai Motor Group'un desteğiyle, dünyadaki ilk tam işlevsel havalimanının inşaasını gerçekleştireceğiz. Uçan otomobil teknolojisi ilerleme kaydederken altyapının eksik kalmasına göz yumamayız. Tren istasyonu olmadan trenden inemez veya binemezsiniz” ifadelerini kullandı.