Instagram Hesabı Nasıl Açılır? 2020 Telefondan Ve Bilgisayardan İnstagram Hesap Açma Yöntemleri

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram'a hem bilgisayardan hem de akıllı telefonlardan giriş yapabilmek mümkündür. Ayrıca hem tarayıcıdan hem de akıllı telefonlardan girilen Instagram'ın özellikleri ise aynı olmaktadır. Bu nedenle Instagram'a her iki yerden de nasıl giriş yapılacağı merak konusu olmuştur.

Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Çok sık kullanılan sosyal medya programı Instagram'da hesap açmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi Android işletim sistemi olan Play Store, İOS işletim sistemi olan telefonlarda ise App Store marketleridir. Akıllı telefonlardan İnstagram uygulamasını indirmek oldukça kolaydır.

Diğer bir yöntem ise Bilgisayarlar üzerinden internet aracılığı ile hesap açılmasıdır. Instagram web sitesi üzerinden Instagram hesabınızı oluşturabilmeniz mümkündür.

Telefondan Instagram Hesap Açma Yöntemleri

Instagram günümüzde en çok tercih edilen ve pek çok kişinin hesabının bulunduğu bir sosyal medya platformudur. Instagram üzerinden birçok video veya fotoğraf paylaşabilir ve kendi markanızı tanıtabilirsiniz. Fakat bunun için ilk olarak kendi adınıza bir hesap açmanız gerekmektedir.

Akıllı telefonlar üzerinden Instagram hesabı açabilmek için ilk olarak Instagram uygulamasının telefona indirilmesi gerekmektedir. Eğer telefon Android işletim sistemi ile çalışıyor ise Play Store aracılığı ile eğer İOS işletim sistemi ile çalışıyor ise App Store ile Instagram uygulamasını indirmek mümkündür. Telefondan Instagram hesabı açabilmek için şu adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak telefona Instagram uygulaması indirilmelidir.

- Daha sonra indirilen Instagram uygulamasına dokunarak uygulama açılmalıdır.

- Açılan sayfada hesabın yok mu butonuna tıklanmalıdır.

- Ardından ekranda E posta adresi veya telefon numarası ile kaydol butonu tıklanmalıdır.

- Diğer aşamada ise Instagram'da hesap açma işlemlerinin gerçekleştiği ekran ile karşılaşılır. Burada kullanılan cep telefonu numarası veya kullanılan e posta adresi girilmelidir. Ayrıca isim ve soy isim ile birlikte kullanılacak kullanıcı adı girilmelidir. En sonra şifre belirlenip kaydol tuşuna basılmalıdır.

Bilgisayarda Instagram Hesabı Açma Yöntemleri

Bilgisayardan Instagram hesabı açmak için ise şu adımlar takip edilmelidir:

- Instagram web sitesine girip kayıt işlemlerinin bulunduğu sayfa açılmalı ve kaydol sekmesine tıklanmalıdır.

- Instagram hesabına kayıt olmak için cep telefonu veya e posta adresi girilmelidir.

- Ardından isim soy isim, kullanıcı adı ve şifre belirlenmelidir. Fakat belirlenen kullanıcı adı daha önce kullanılmamış olması gerekir.

- Şifrede belirlendikten sonra kaydol butonu tıklanmalıdır.