Instagram intihar içeriklerini engellemek için yeni bir yazılım üretti

Instagram’ın sahibi Facebook, bu yazılımın önemli bir adım olduğunu ancak bu konuda yapılacak daha çok şey olduğunu açıkladı.

Facebook, bu teknolojiyi şu anda zaten Avrupa’da kullanıyor.

Algoritma tarafından zararlı olarak damgalanan gönderiler insan moderatörlere gönderiliyor ve bundan sonraki adıma onlar karar veriyor. Moderatörler, gönderinin sahibini yardım kuruluşlarına göndermekten tıbbi müdahale ekiplerine haber vermeye kadar çok farklı yetkilere sahip.