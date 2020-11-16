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    HaberlerTeknoloji Haberleri Instagram intihar içeriklerini engellemek için yeni bir yazılım üretti
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    16.11.2020 - 12:51 |

    Instagram intihar içeriklerini engellemek için yeni bir yazılım üretti

    Önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram, ürettiği yeni yazımla kurallara uymayan görselleri ve kelimeleri ayırt ederek engelliyor. Bu gönderilerin daha az görünmesini ve aşırı durumlarda otomatik olarak kaldırılmasını sağlıyor.

    Instagram intihar içeriklerini engellemek için yeni bir yazılım üretti

    Instagram’ın sahibi Facebook, bu yazılımın önemli bir adım olduğunu ancak bu konuda yapılacak daha çok şey olduğunu açıkladı.

    Facebook, bu teknolojiyi şu anda zaten Avrupa’da kullanıyor.

    Algoritma tarafından zararlı olarak damgalanan gönderiler insan moderatörlere gönderiliyor ve bundan sonraki adıma onlar karar veriyor. Moderatörler, gönderinin sahibini yardım kuruluşlarına göndermekten tıbbi müdahale ekiplerine haber vermeye kadar çok farklı yetkilere sahip.

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