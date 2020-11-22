Instagram Reels videolarına ücretli ortaklık etiketi geliyor

Instagram, platformun Reels Videoları özelliğine getirdiği ücretli ortaklık etiketinin yanı sıra aynı etiketi Canlı yayın videolarına da getirmek üzere çalışmalar yapıyor. Instagram’ın kendi bloğunda yayınlanan bildiride platforma gelen güncellemede içerik üreticilerinin ücretli ortaklık eseri iletilerini, Instagram’ın sunduğu her özellikte açıkça belirtebilmeleri amaçlandığı açıklandı. Hikayeler kısmında yayınlanan ücretli ortaklıklarda @ tuşuna bakarak başka hesaplar, konumlar ve etiketler de eklenebiliyor.

Platform, firmaların kısa bir süre önce post kısmında yayınlanan ücretli ortaklık iletilere yaş alt limiti belirleyebilmelerini de sağlamıştı.