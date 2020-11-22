BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Instagram Reels videolarına ücretli ortaklık etiketi geliyor
    ABONE OL
    22.11.2020 - 17:32 |

    Instagram Reels videolarına ücretli ortaklık etiketi geliyor

    İnternet fenomenleri artık Ücretli Ortaklık içeriklerini önce post olarak yüklemeden Reels Videosu şeklinde yayınlayabilecek.

    Instagram Reels videolarına ücretli ortaklık etiketi geliyor

    Instagram, platformun Reels Videoları özelliğine getirdiği ücretli ortaklık etiketinin yanı sıra aynı etiketi Canlı yayın videolarına da getirmek üzere çalışmalar yapıyor. Instagram’ın kendi bloğunda yayınlanan bildiride platforma gelen güncellemede içerik üreticilerinin ücretli ortaklık eseri iletilerini, Instagram’ın sunduğu her özellikte açıkça belirtebilmeleri amaçlandığı açıklandı. Hikayeler kısmında yayınlanan ücretli ortaklıklarda @ tuşuna bakarak başka hesaplar, konumlar ve etiketler de eklenebiliyor.

    Platform, firmaların kısa bir süre önce post kısmında yayınlanan ücretli ortaklık iletilere yaş alt limiti belirleyebilmelerini de sağlamıştı.

     

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EBA canlı ders saatleri | EBA 23 Kasım Pazartesi ders programı: İlkokul, ortaokul, lise ders saati

    EBA canlı ders saatleri | EBA 23 Kasım Pazartesi ders programı: İlkokul, ortaokul, lise ders saati

    Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

    Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Giresun’da ev yangını

    Giresun’da ev yangını

    Sıradaki Haber