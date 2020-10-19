Instagram’a Avrupa’da soruşturma! Çocuklar güvende değil…

Stier, Instagram hesaplarını kurumsal hesaba dönüştüren çocukların e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgilerinin platform tarafından hiçbir engellemeye maruz kalmadan yayınladığını ve Instagram’ın çalışma şekli sebebiyle milyonlarca çocuğun kişisel bilgilerinin herkese açık bir şekilde görüntülenebildiğini tespit etmişti.

Facebook ise Stier’ın konuya yaklaşımının hatalı olduğunu söyleyerek itiraz etmişti. Firma, kurumsal hesaplardaki bilgilerin açık bir şekilde yayınlandığı konusunda en başından beri şeffaf davrandığını belirtmişti. Bunun üstüne hesaplarını kurumsal hesaba dönüştürmek isteyen kişilere iletişim bilgilerinin açık şekilde yayınlanacağına dair uyarı çıkmaya başlamıştı.

Amerika’nın çok sayıda lider teknoloji firmasının Avrupa merkezleri, vergi kanunlarının esnekliği sebebiyle İrlanda’da bulunuyor ve 2018 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Veri Koruma Kuralları’na göre DPC, Avrupa Birliğinin baş denetleme kurumu olma özelliğini taşıyor. Komisyonun gerekli gördüğü takdirde büyük maddi yaptırımlar uygulama yetkisi de bulunuyor.

Komisyon ilk olarak Facebook’un Instagram platformunda çocukların kişisel bilgilerini işleme yöntemine yönelik teftiş gerçekleştirecek ve yeterli güvenlik önlemlerinin yerleştirilip yerleştirilmediğini denetleyecek. Halihazırda Instagram’a bilgisayarla girildiğinde hesapların kişisel bilgileri sayfalarının HTML kodlarında da görüntülenebiliyor, bu da bilgisayar korsanlarının bu verileri hiçbir zorlukla karşılaşmadan alabileceği anlamına geliyor. Facebook HTML kodlarından iletişim bilgilerini kaldırmayı kabul etti. Ancak denetlemenin sonucunda ceza alıp almayacakları henüz belirsizliğini koruyor.