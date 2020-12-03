Instagram'a yeni özellik!

Korona virüs pandemisi nedeniyle Instagram’ın ve özellikle canlı yayınlarının kullanılma oranında patlama yaşandı. Kendilerini evde karantinaya alan kullanıcıların vakit geçirmek için başvurduğu yöntemlerin ilk sıralarında yer alan Instagram, kullanıcıları memnun edecek özelliğini açıkladı.

Instagram, Canlı Yayın Odaları adını verdiği özelliğiyle içerik üreticilerinin takipçileriyle daha fazla sohbet etme imkanı bulacağını ve bu şekilde kend, talk Showlarını bile yapabileceklerini belirtti. İçerik üreticilerinin bu yıl içinde canlı yayın özelliğini normalden kat kat fazla kullandıklarına dikkat çeken Instagram, canlı yayın odaları sayesinde arkadaşların, ailelerin ve topluluk sayfalarının uzaktan bir arada vakit geçirmelerinin kolaylaşacağını belirtti.