Instagram'ın çıplaklık kuralı değişiyor

Instagram, Ağustos ayında Nyome Nicholas-Williams isimli modelin çıplak göğüslerinin önünde kollarını kavuşturduğu fotoğraflar dizisini sildi. Nicholas-Williams, Instagram’ın beyaz ve ince kadınların aynı tipte fotoğraflarına sürekli izin verdiğini söyleyerek tartışma başlattı. Nicholas-Williams, The Guardian’a yaptığı açıklamada “Instagram’da her gün neredeyse çırılçıplak, ince beyaz kadınların milyonlarca resmi her gün bulunabiliyor. Ancak kilolu bir siyahi kadın, vücuduyla barışıklığını sergileyemiyor, öyle mi? Fotoğraflarımın silinmesi beni şoke etti. Susturulmaya çalışıyormuşum gibi hissetim,” dedi. Bunun üzerine başka siyahi büyük beden modeller de kendi fotoğraflarını incelediklerinde Instagram’ın benzer şekilde fotoğrafları sildiğini gördü. Bunun üstüne #WantToSeeNyome (Nyome’u Görmek İstiyorum) etiketi açıldı.

Bir Instagram sözcüsü, aynı gazeteye yaptığı açıklamada platformun fotoğrafları hatayla sildiğini söyledi. “Göğüs çıplaklığıyla ilgili kuralımızın yeterince açık olmadığını bu şekilde gördük, Nyome’un şikayeti de kuralımıza açıklık getirmemizi sağladı.”

Açıklamalara göre göğüslerin şeklinde değişim yaratacak kadar sıkmak halen platformun kurallarına aykırı ve 13 yaşın altındaki kullanıcıları korumak amacıyla bu tip içerikler sansürlenmeye devam edilecek.