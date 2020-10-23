Download Türkçe karşılığı olarak indirme hızı şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda upload yükleme hızlıdır. Bu iki hız bilgisayarların rahatlıkla herhangi bir siteye girmesine ya da bir şeyler indirilip yüklemesine olanak vermektedir. Tabii bu hız verilen hizmete ve kullanılan pakete bağlı olarak farklılık gösterebilir.



İnternet İndirme (Download) ve Yükleme (Upload) Hızı Kaç Mbps Olmalı?



İnternet indirme yani download ile beraber yükleme upload hızının kaç Mbps olması kişiden kişiye değişir. Bu durum aynı zamanda amaca bağlı olarak farklılık gösterebilir. Mesela bazı insanlar için internet hızı herhangi bir yükleme ya da indirme ile beraber program kullanma noktasında çok önemlidir. Bazı insanlar sadece arada bir internete girer. Bu da çok yüksek Mbps hızı olmadan internet kullanımının yeterli olduğunu gösterir.



Günümüzde genel olarak 24 Mbps internet download hızı kullanılır. Bu hız gün içerisinde internete girmek ve sitelere dolaşmak için rahatlıkla yeterlidir. Fakat daha yüksek hızlar istendiğinde 100 mps ve üzerine çıkmak mümkün. Bu durum tamamen kişisel isteklere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yükleme hızı ise simetrik internete bağlı olarak değişir. Yani bazı internet servis sağlayıcıları yükleme ve indirme hızları eşit oranda verir ve bu da simetrik internet anlamına gelir. Bazı internet sağlayıcıları ise daha düşük yükleme hızı vermektedir.



Tabii günümüzde fiber internet söz konusu olduğu için hız birçok farklı etmene bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bunlar içerisinde ping süresi ile beraber simetrik internet ya da kablo kalitesi durumu değiştirmektedir.