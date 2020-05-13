İnterneti Kim Buldu? İnternet İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? İnternetin Tarihçesi

İnternet sayesinde bilgiye hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Bu yüzden internet günümüzde oldukça önemli bir yere sahip teknolojidir.



İnterneti Kim Buldu?



İnternetin iki büyük mucidi bulunmaktadır. İnterneti icat eden Tim Berners Lee ve Vinton Cerf'dir. İki büyük mucit internetin icadı kısa sürede tüm dünyaya yayılmayı başarmıştır.



İnternet İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



İnternetin bulunması ve ortaya çıkması kademeli şekilde gerçekleşmiştir. İlk internetin temelleri 1950'li yıllarda Amerika'da atılmaya başlandı. Daha sonra 60'lı ve 70'li yıllarda internet hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Günümüzde ki halini alması 1989 yılında son buldu. İnternetin tam olarak icat edilmesi 1989 yılı olarak kabul edilmektedir.



1989 yılında İsviçre'nin Cern şehrinde herkesin ortak kullanabildiği ve kampüsteki kişilerin kullanabilmesi için bir alışveriş ağı kurulmak istendi. Daha sonra oluşturulan bu ağa Dünya'da ki farklı kişilerin de bağlandığı görüldü. Bu şekilde internet artık halka açılmış oldu. Böylelikle internet icat edilmiş oldu.



İnternetin Tarihçesi



1950'li yıllarda bilgisayarlar hayatımıza girmeye başlamıştı. Bilgisayarlar geliştikten sonra veri aktarımı ihtiyacı doğdu. Bunun için bir sistem ağı oluşturulmak için 1950'li yıllarda internetin ilk temelleri atılmış oldu. Bu veri ağı Fransa ve İngiltere'de kullanılmaya başlanmış oldu. İnternet ile ilgili ilk somut veri ağı Amerika Birleşik Devletleri'nde ARPANET sistemidir. ARPANET sistemi üzerinden ilk mesaj gönderilmiş oldu. Bu şekilde internet üzerinden ilk mesajlaşma bu şekilde sağlandı. İnternet üzerinden ilk mesaj bu sistem üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nin profesörün bilgisayarına gönderilmiştir.



1960'lı yıllarda geldiğimizde ise ARPANET sisteminin daha da hızlı bir şekilde geliştirilmesine karar verildi. Sistem daha hızlı ve güvenilir olan bir veri ağına dönüştürüldü. Ağ paylaşımı ile birlikte iki bilgisayar arasına veri aktarıldı. Daha sonra bu ağlar sistem üzerinden hızlı bir veri aktarımı yapılan sistem haline getirildi. Bu şekilde 1989 yılında günümüzdeki internet ortaya çıktı. Günümüzde internet hala geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.