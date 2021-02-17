iOS 14.5 güncellemesiyle emojiler değişecek!

iOS 14.5 beta 2 güncellemesi daha yeni yayımlandı. Geliştiriciler için gelen güncelleme, daha önce de söylediğimiz gibi 'gizliliğe' odaklanıyor. Buna ek olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi oyun konsollarının kollarını iPhone ve iPad ile uyumlu hale getiriyor. Bunlara ek olarak yeni güncelleme ile emojiler de güncelleniyor.

Emojipedia tarafından yayımlanan ve iOS 14.5 ile kullanıcılara sunulacak bazı emojiler belli oldu. 217 yeni ve güncellenmiş karakterin listesini çıkartan Emojipedia, her yıl emojilerin nasıl 'görüneceğini' ortaya çıkartıyor.

Apple'ın yeni kulaklığını emojilerine getiriyor

Emoji güncellemelerinde genellikle yeni ten renkleri geliyorken aynı zamanda o yıl popüler olan bir içecek ya da yiyecek gibi emojiler de kataloğa dahil oluyor. Yeni gelecek emojiler arasında ise nefes veren yüz, spiral gözler ve buhar içindeki yüz gibi pek çok yüz ifadesi geliyor. Konuşmaları çok daha eğlenceli hale getiren emojilerin sürekli çeşitlenmesi ise kullanıcıların deneyimini artırıyor.

Yeni yüz ifadelerine ek olarak kulaklık emojisi de güncelleniyor. Apple'ın AirPods Max modelinin bir emojisini kullanıcılarına getirmeye hazırlanan Apple, aslında şaşırtmıyor. Zira elektronik cihazların emojilerinde daha önce de gördüğümüz gibi Apple cihazları kullanılıyor.

Yeni iOS güncellemesinin ise bu eylül ya da ekim aylarında iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulması bekleniyor.