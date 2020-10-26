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    HaberlerTeknoloji Haberleri iPhone 12, 5G’nin sektörde neleri değiştirdiğinin göstergesi
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    26.10.2020 - 10:25 |

    iPhone 12, 5G’nin sektörde neleri değiştirdiğinin göstergesi

    Apple’ın iPhone 12 serisinin iki modeli satışa çıktı ve detaylı teknik incelemeler de gelmeye başladı. Yapılan ilk incelemelere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun içleri birbirilerine şaşılacak kadar benziyor ancak 12 modelinde, Pro modelin telephoto lensinin ve LiDAR sensörünün bulunduğu yerde plastik bir levha var.

    iPhone 12, 5G’nin sektörde neleri değiştirdiğinin göstergesi

    İki modelin bataryaları da aynı model ve 10.78 Wh gücünde, yani iPhone 11 ve 11 Pro modellerinde kullanılan 11.91 ve 11.67 Wh gücündeki pillerden daha küçük ebatlı. Bu da yine ilk incelemelerde gözlemlenen, iPhone 12’nin iPhone 11’e kıyasla pil ömrünün çok daha kısa olması gerçeğinin sebebini açıklıyor.

    Yeni 5G teknolojisi sebebiyle iPhone 12’ler farklı bir tarafından açılıyor ve anakartları çok daha büyük. Bunun sebebi büyük ihtimalle 5G teknolojisi. Bu teknolojinin parçalarının ebatlarının büyüklüğünün pillere kalan yeri de daralttığı düşünülüyor.

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