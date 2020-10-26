iPhone 12, 5G’nin sektörde neleri değiştirdiğinin göstergesi

İki modelin bataryaları da aynı model ve 10.78 Wh gücünde, yani iPhone 11 ve 11 Pro modellerinde kullanılan 11.91 ve 11.67 Wh gücündeki pillerden daha küçük ebatlı. Bu da yine ilk incelemelerde gözlemlenen, iPhone 12’nin iPhone 11’e kıyasla pil ömrünün çok daha kısa olması gerçeğinin sebebini açıklıyor.

Yeni 5G teknolojisi sebebiyle iPhone 12’ler farklı bir tarafından açılıyor ve anakartları çok daha büyük. Bunun sebebi büyük ihtimalle 5G teknolojisi. Bu teknolojinin parçalarının ebatlarının büyüklüğünün pillere kalan yeri de daralttığı düşünülüyor.