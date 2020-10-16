iPhone'lar için 14.1 güncellemesi çıktı ancak geri çekildi

Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelle üzerinden kablosuz bağlantıyla indirilebilen yükleme ülkemizde henüz erişime açılmadı.

iOS 14.0.1 güncellemesinden 19 gün sonra yanlışlıkla herkese açık şekilde sunulan iOS 14.1 güncellemesi, önce geri çekilse de daha sonra GM (Golden Master) yani sadece geliştiricilere açık şekilde yeniden yayınlandı. Firma güncellemenin sorunsuz çalıştığına kanaat getirene kadar güncelleme yüklenemeyecek.

Güncelleme henüz çok yeni olduğu için ne gibi özellikler getireceği pek bilinmese de geliştirilmiş kamera modları ve HDR video kaydı içereceği düşünülüyor.