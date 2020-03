İşlemci Nedir, Ne İşe Yarar? İşlemci Nasıl Çalışır, Hangi Alanlarda Kullanılır?

1970 tarihinde mikroişlemcilerin üretilmeye başlanması ile birlikte işlemcilerin kullanım aralığı genişlemiş ve hemen her yerde insan hayatında aktif rol almaya başlamıştır. Elektrik sinyallerini temel matematiksel işlemlere dönüştürmekte ve cihazların çalışmasını sağlamaktadır.



Mantıksal işlem yapma yeteneğine sahip olan işlemci, düşük seviyeli kodlama sistemi ile çalışmaktadır. Mekanik parçası bulunmayan entegre devreler olan işlemci, komutları düzenli bir şekilde yerine getirmektedir.



İşlemci Nedir Ne İşe Yarar?



Merkezi işlem birimi olan işlemci, bilgisayarda yapılmak istenen bütün hareketlerin yapılmasını sağlamaktadır. Matematiksel işlem yardımı ile işlemekte olup bir saniyeden bile az bir zamanda işlemlerin gerçekleşmesine olanak vermektedir. Yapısında milyonlarca transistör vardır ve bunlar yarı iletken malzemelerdir.



İşlemci kendine gelen komutları kısa süre içerisinde işleyip sonuçlarını belleklere göndermektedir. İşlemci üreten birçok firma yer almakta olup tüketicinin isteklerine göre düşük ve yüksek fiyatlı işlemciler çıkarılmaktadır.



İşlemcinin çalışabilmesi için işlemciye ne yapması gerektiğini söyleyecek programlar gerekmektedir. İşlemci her saniyede milyarlarca konutu işleyebilme özelliğine sahiptir ve bilgisayarda yapılmak istenen işlem kısa süre içerisinde gerçekleşmektedir. Akıllı telefon hatta televizyon satın alırken bile işlemcinin detaylarını bilmek, kaliteli ürün almayı kolaylaştırmaktadır.



Bilgisayarda oturan birinin fareyi hareket ettirebilmesi için bile işlemciyi kullanması gerekmektedir. İşlemci üzerinde çeşitli mimari yapılar vardır ve bu yapılar, işlemcinin performansını etkilemektedir.



İşlemci Nasıl Çalışır Hangi Alanlarda Kullanılır?



Elektrik sinyalleri, işlemcinin içeriğinde bulunan yarı iletken devrelerde hareket etmekte ve ikilik sayı sistemi kullanılarak istenen görev yerine getirilmektedir. İşlemcinin hafızasında komut listesi bulunmakta ve tüm komutları matematiksel işlemler ile sağlamaktadır.



İşlemcilerin çalışma hızları, tamamen üretim teknolojisine ve tasarımına göre değişmektedir. Yeni işlemcilere yapılan müdahaleler ile birlikte hız performansları oldukça gelişmektedir. İşlemcilerin hız birimini ifade etmek için HZ, GHZ ve MHZ sembolleri kullanılabilmektedir.



Başta bilgisayarlar olmak üzere her çeşit bilgi işleyen makinede ve her türlü akıllı sistemlere gömülü biçimde veya açık olarak işlemci kullanımı görülmektedir. Her türlü elektronik cihazın bütün iş yükünü işlemci çekmektedir. Tek saniyede milyarlarca farklı işlem yapabilmesinden dolayı ısınma hızı son derece yüksektir ve soğutulmaması gibi bir durumda kullanılamaz hale gelmektedir.