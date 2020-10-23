İşlemci Sıcaklığı Max Kaç Olmalı? İdeal Ekran Kartı Ve İşlemci Sıcaklıkları

Bazı bilgisayarlar özellikleri ile yüksek miktarlardaki dereceleri kaldırma kapasitesine sahiptir. Bazıları ise bu konuda kaldıramaz ve fiyat bilgisayar kapanır ya da donma yaşanır. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalınmaması ve yüksek fan çalışması yaşanmaması adına, mutlaka bilgisayarların sıcaklıkları düzenli olarak kontrol edilmelidir.



İşlemci Sıcaklığı Max Kaç Olmalı?



Bilgisayarlarda sıcaklık derecesi Max ve aynı zamanda CPU olarak da bilinmektedir. Zira bilgisayarlar çok ısındığı vakit ciddi sorunlarla karşı karşıya kalma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda bilgisayarlarda ısınmaya bağlı olarak bozulma ya da performans kaybı yaşanabiliyor. O yüzden bu bileşenlerin fazla ısınmaması için belli başlı bazı derecelerin olduğunu dile getirmek mümkün.



Özellikle ideal ekran kartı ve işlemci sıcaklığı belli bir derece aralığında bulunmalıdır.



- İşlemci boşta iken ideal sıcak aralığı = 35-50 derecedir.

- Eğer işlemci yük altında ise o zaman ideal sıcak aralığı = 60-85 derecedir.

- Ekran kartı boşta iken ideal sıcak aralığı = 30-40 derecedir.

- Ekran kartı yük altında iken o vakit ideal sıcak aralığı = 60-85 derece olarak hesaplanır.



Genel olarak ortalama bakıldığı zaman bilgisayarlarda hem ekran kartı hem de işlemci açısından sıcaklıklar bu şekilde öne çıkıyor. Tabii Bilgisayarların özellikleri ve kalitesi ile performansına bağlı olarak, bazı bilgisayarlar 85 derecenin üzerinde de sağlıklı çalışabilmektedir. Böyle durumlarda bilgisayar açısından ideal çalışma ısısını kontrol etmek gerekir. Çünkü hem ekran kartı hem de işlemci açısından farklı dereceleri kaldırma kapasitesi bulunabilir.