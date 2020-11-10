İşte 2020'nin en iyi kameralı telefonları

En iyileri kameralı telefonlar hangileri? 2020 yılının en iyi kameralı telefonları listesi şu şekilde:

Huawei P40 Pro

50 megapiksellik arka kamerası ve 32 mega piksellik ön kamerasıyla yılın iddialı modellerinden. Bu cihazın pil ömrü de benzerlerine göre çok uzun.

iPhone 11 Pro

iPhone 12 serisinin çıkmasından önce en kaliteli fotoğrafları çeken telefondu. iPhone 11 Pro’in öndeki ve arkadaki kameraları 12 megapiksellik kapasiteye sahip. Gece fotoğraf çekimi ve renkleri yakalama açısından son derece başarılı.

Google Pixel 4

Gece fotoğrafları konusunda sektörünün lideri. Arka kamerası 12.2, ön kamerası 8 megapiksel. Gece fotoğrafları konusunda klasmanının lideri.

Samsung Galaxy S20 Ultra

108 megapiksellik arka kamerası ve 40 megapiksellik ön kamerasıyla 2020’nin tartışmasız en iyi fotoğraf çeken telefonu.

OnePlus 8 Pro

48 megapiksellik arka kamerası ve 16 megapiksellik ön kamerasıyla OnePlus’ın en iyi telefonu. Ekranının kalitesi de çok yüksek.

Samsung Galaxy S20 Plus

12 megapiksellik arka kamerası ve 10 piksellik iki adet ön kamerasıyla çok uygun bir seçenek. Zoom özelliği de yeterli.

Xiaomi Mi Note 10

108 megapiksellik arka kamerası ve 32 megapiksellik ön kamerasıyla fark yaratıyor. Ayrıca Vlog özelliği gibi diğer telefonlardan farklı fonksiyonları da var.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

12 megapiksellik arka kamerası ve 10 megapiksellik ön kamerasıyla kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Video performansı da gayet iyi.