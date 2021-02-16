Jaguar, Tesla'nın yolundan gitmeye hazırlanıyor!

Yapılan açıklamada, Jaguar'ın 2025 itibarıyla tamamen lüks elektrikli otomobil markası haline getirilmesinin planlandığı belirtildi. Tüm Jaguar Land Rover araçlarının 2030'a kadar tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, gelecek 5 yıl içinde tamamen elektrikli 6 Land Rover modelinin çıkarılmasının, ilk elektrikli Land Rover modelinin ise 2024'te sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca şirketin elektrifikasyon teknolojileri ve ilgili hizmetler için yılda yaklaşık 2,5 milyar sterlin (yaklaşık 3,5 milyar dolar) yatırım yapmasının planlandığı bildiriliyor.

2035 yılına kadar pek çok üretici elektrikliye geçiyor

Lüks otomobil markalarından Bentley Motors da geçen yılın kasım ayında, 2030'a kadar tamamen elektrikli model yelpazesine geçiş yapacağını duyurmuştu. Amerikan otomobil üreticisi General Motors ise (GM) geçen ay, 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak sadece elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı.

Özellikle çevresel sebeplerle elektrikli araçlara geçiş yapma planları yapan otomobil üreticileri, küresel ısınmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.