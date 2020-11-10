Japonya çöpten uçak yakıtı üretecek

Net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmaya çalışan Japonya Havayolları (JAL), yeni hedefini açıkladı.

Bangkok Post'un haberine göre Japonya Havayolları evlerden çıkan çöplerin dönüştürülmesi ile oluşan biyolojik yakıtı, uçaklarında kullanacak.



Aynı habere göre, Japonya Havayolları 2022 mali yılından itibaren bu projeyi hayata geçirecek.



2022 yılında başlayacak olan uygulamanın 2050 yılına da aynı düzende devam ettirilmesi planlanıyor.



2018 yılında start alan proje kapsamında yaklaşık 9 milyon dolar harcayan Japonya Havayolları'nın nihai hedefi ise net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmak.