BİST1.2360.32EURO9.742.36USD8.222.17ALTIN499.093.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Japonya çöpten uçak yakıtı üretecek
    ABONE OL
    10.11.2020 - 11:18 |

    Japonya çöpten uçak yakıtı üretecek

    Japonya Havayolları (JAL), 2022'den itibaren ev çöplerini kullanarak uçak yakıtı üretecek.

    Japonya çöpten uçak yakıtı üretecek

    Net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmaya çalışan Japonya Havayolları (JAL), yeni hedefini açıkladı.

    Bangkok Post'un haberine göre Japonya Havayolları evlerden çıkan çöplerin dönüştürülmesi ile oluşan biyolojik yakıtı, uçaklarında kullanacak.

    Aynı habere göre, Japonya Havayolları 2022 mali yılından itibaren bu projeyi hayata geçirecek.

    2022 yılında başlayacak olan uygulamanın 2050 yılına da aynı düzende devam ettirilmesi planlanıyor.

    2018 yılında start alan proje kapsamında yaklaşık 9 milyon dolar harcayan Japonya Havayolları'nın nihai hedefi ise net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet adım adım Öğle namazı kılınışı...

    Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet adım adım Öğle namazı kılınışı...

    Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

    Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

    Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

    Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

    10 Kasım görselleri, Atatürk sözleri ve resiml seçenekleri! 10 Kasım sözleri ve fotoğrafları burada...

    10 Kasım görselleri, Atatürk sözleri ve resiml seçenekleri! 10 Kasım sözleri ve fotoğrafları burada...

    Sıradaki Haber