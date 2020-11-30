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    HaberlerTeknoloji Haberleri Japonya, yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı
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    30.11.2020 - 09:06 | | AA

    Japonya, yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı

    Japonya, yüksek hızda iletişim sağlayacak iki ayrı iletişim uydusu taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi.

    Japonya, yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı

    Mitsubishi Ağır Sanayi ve Japonya Hava-Uzay Ajansının (JAXA)  geliştirdiği uyduları taşıyan H2A roketi, güneybatıdaki Kagoşima'daki Tanegaşima  Uzay Merkezinden fırlatıldı.

    30 dakika sonra 300 kilometre irtifada taşıyıcısından ayrılan  uyduların, önceki modelden 9 kat fazla çalışma süresi kapasitesiyle, yüksek hızda  bilgi ve fotoğraflar servis edecek.

    Fırlatılışa dair açıklamada bulunan Başbakan Suga Yoşihide, "Uyduları,  ulusal güvenliğimiz ve kriz idaremizi güçlendirmek için tam kapsamıyla  kullanacağız." dedi.

    JAXA da uyduların, hem daha esnek hem de daha uzun süreli iletişim  kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

     

     

     

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