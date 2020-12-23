Japonya’da siber saldırılara karşı kuantum şifreleme

Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holdings tarafından, finans kurumlarına yönelik siber saldırılara ve artan tehditlere karşı teoride kırılması imkansız ‘kuantum şifreleme’ üzerinde ortak çalışma başlatıldı. Grup, kuantum şifreleme teknolojinin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılacağını umduğunu ifade etti.