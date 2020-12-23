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    HaberlerTeknoloji Haberleri Japonya’da siber saldırılara karşı kuantum şifreleme
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    23.12.2020 - 09:02 | | DHA

    Japonya’da siber saldırılara karşı kuantum şifreleme

    Bir grup Japon firması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmasını başlattığını söyledi. Grup, kuantum şifrelemenin teoride üçüncü şahısların kırmasının imkansız olduğunu vurguladı.

    Japonya’da siber saldırılara karşı kuantum şifreleme

    Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holdings tarafından, finans kurumlarına yönelik siber saldırılara ve artan tehditlere karşı teoride kırılması imkansız ‘kuantum şifreleme’ üzerinde ortak çalışma başlatıldı. Grup, kuantum şifreleme teknolojinin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılacağını umduğunu ifade etti.

     

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