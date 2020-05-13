Kağıdı Kim Buldu? Kağıt İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Kağıdın Tarihçesi

Kağıdın bulunması oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır.



Kağıdı Kim Buldu?



Kağıt Ts’ai Lun adında Çinli bir memur tarafından bulunmuştur. Ts’ai Lun günümüzde kullandığı kağıdı ilk kez bulan ve icat eden Çinli idi.



Kağıt İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



Kağıt MS 150 yılında icat edilmiştir. Günümüzden yaklaşık kağıdın bulunması 2000 yıl önceye kadar uzanmaktadır. Ts’ai Lun kağıdı bulmak için ormanda ki ağaçlardan yardım aldı. Önce dut ağacı kabuğunu aldı daha sonra kumaş parçası ve keneviri su ile birlikte harmanlayarak ezdi. Yapmış olduğu bu karışımı lapa haline getirene kadar ezdi. Daha sonra karışımı pres yardımı ile birlikte suyunu çıkardı. Ortaya ince bir tabaka çıktı. Ortaya çıkan ince tabakanın kuruması için yüksek bir yere bıraktı ve kurumasını bekledi. Yazı bulunduktan sonra insanlık yazıyı duvarlara metallere çivi yazısı şeklinde yazıyorlardı. Ts’ai Lun bulmuş olduğu kağıt bu şekilde insanlık için bir dönüm noktası oldu.



Kağıdın Tarihçesi



M.Ö 3500 yıllarda yazı bulunduktan sonra yazının daha kolay bir şekilde yazılabilmesi için duvar ve taşlar yerine çeşitli şeyler kullanılıyordu. Kağıttan önce insanlar yapraklara ve doğada ki başka yerlere yazı yazıyordu. MS 150. yıllarda Ts’ai Lun tarafından bulunan kağıt Çinliler için bir dönüm noktası olmuştu. Öyle ki Orta Asya'da Ts’ai Lun yapmış olduğu kağıt kısa sürede yayıldı. Bu şekilde artık insanlar kağıdın yapılışını öğrendi ve yayılmaya başlandı. Orta Asya'dan sonra kağıt yavaş yavaş Anadolu'ya kadar geldi. Avrupa'nın kağıt ile tanışması yaklaşık 1000 sene sürmüştür. Kağıdı Avrupa'da ilk üreten ve bulan ülke 1151 yılında İspanya olmuştur. Matbaanın iyice gelişmesi ile birlikte kağıda olan ihtiyaç da artmış oldu.



Kağıdın yapımı ilkel bir şekilde 18. yüzyıla kadar sürdü. İyice yaygınlaşması ile birlikte artık kağıdın hızlı bir şekilde üretilmesi isteniyordu. 18. yüzyılda Fransız bilimci tarafından kağıdın kısa sürede yapılması için bir hammadde keşfedildi. Bu şekilde kağıt hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı ve insanlığa yayılmış oldu.