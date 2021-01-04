Kemal Sunal reklamı nasıl, hangi teknoloji ile yapıldı? Deepfake nedir?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Kemal Sunal, deepfake yöntemi ile yeniden ekranlara döndü. Ziraat Bankası reklamında Kemal Sunal'ı ise benzerliği ile dikkat çeken Mehmet Kurt oynadı. Deepfake yöntemi Türkiye'de ilk kez kullanılmış oldu. İşte, Kemal Sunal reklamına dair detaylar...

KEMAL SUNAL REKLAMI NASIL YAPILDI?

Sinemanın sevilen isimlerinden 20 yıl önce vefat eden Kemal Sunal, Ziraat Bankası reklamında yer aldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklam çekimleri 3 gün, post prodüksiyonu ise 40 gün sürdü. Yapay zeka temeli yöntem ise deepfake olarak biliniyor. Reklam filminde ise Kemal Sunal'ı Mehmet Kurt canlandırıyor.

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ile üretilirler. Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerinden üretilmiştir.