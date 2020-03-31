Kinetik Enerji Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Kinetik enerji, herhangi bir cismin hareketinden dolayı kazandığı enerjidir. Cismin hareketine göre öteleme, dönme ve yüksek hızda kinetik enerjisi olmak üzere 3 türü vardır.



Bir cisim hareket halinde ne kadar ağırsa, o kadar kinetik enerjisi bulunmaktadır. Doğrusal bir yolda giden cismin kinetik enerjisine, öteleme kinetik enerji denilmektedir. Kütle merkezinden geçen ve bir doğru etrafında dönen cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji, dönme kinetik enerjisidir.



Kinetik Enerji Nedir?



Öğrenci olan herkesin eğitim hayatı boyunca karşılaştığı kinetik enerji, hareket halindeki cisme hareket kazanması için uygulanan kuvvetin enerjisidir. Kinetik enerjinin birimi Joule olduğu için J ile gösterilmektedir. Belirli bir kütledeki kinetik enerji ''KE'' sembolüyle gösterilmektedir.



Duran bir cismin herhangi bir kinetik enerjisi olması mümkün değildir. Ancak duran cisim hareket ederse, kinetik enerji kazanmaktadır. Kinetik enerjinin miktarı, cismin hızı ve kütlesi ile doğru orantılıdır. Evrenin mevcut mükemmel düzenine sahip olmasını sağlayan sürtünme kuvveti, kinetik enerjiyi etkilemektedir.



Bir ortamda sürtünme kuvveti ne kadar fazlaysa, cisim o kadar kinetik enerji kaybına uğramaktadır. Sürtünme kuvveti, kinetik enerjiyi azaltan bir kuvvettir. Bir nesne yavaşlamadığı veya hızlanmadığı sürece aynı miktarda kinetik enerjiyi tutmaktadır.



Kinetik enerji yukarı ve aşağı olabileceği gibi sağa ve sola da olabilmektedir. Bir nesnenin iki katına çıkması durumunda, kinetik enerji de iki katına çıkmaktadır. Bir nesnenin herhangi bir nesneye çarpması sonucunda, kinetik enerjisi öteki cisme geçmiş olmaktadır.



Kinetik Enerji Örnekleri Nelerdir?



Doğada her yerde kinetik enerjiyi gözlemlemek mümkündür. Oturan kimse kinetik enerjiye sahip değilken, yürüyen herkesin belirli bir kinetik enerjisi vardır. Bir taşın fırlatılması, yürüme, koşma ve gemilerin hareketi kinetik enerjinin örnekleridir. Hayvanların hareketlerinden elektrik üretim sistemlerine kadar birçok alanda kinetik enerjiye rastlanılmaktadır. Günlük hayatta kinetik enerjiye verilebilecek en güzel örnek, bowling oyunudur.



Rüzgarların bile kütlesel debilerinden ve hızlarından dolayı kinetik enerjileri vardır. Kinetik enerjiyi formül üzerinde kabaca bulmak mümkündür. Cismin kütlesi ve hızı kinetik enerjiyi belirlediğinden K.E=1/2mv2 şeklinde ifade edilebilmektedir.



Duran bir cisminin kinetik enerjisinin sıfır olmasının nedeni, hızının sıfır olmasıdır. Eşit kütleye sahip olan iki cisim düşünüldüğünde, hızı fazla olanın kinetik enerjisinin daha fazla olacağı bilinmelidir.