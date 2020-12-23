BİST1.4180.90EURO9.320.12USD7.63-0.26ALTIN460.610.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Koku alan drone geliştirildi!
    ABONE OL
    23.12.2020 - 17:59 |

    Koku alan drone geliştirildi!

    Washington Üniversitesi, kokuları ayırt edebilen drone geliştirdi. "Smellicopter" adlı drone, özellikle arama kurtarma ve güvenlik alanındaki çalışmalara katkı sağlayacak.

    Koku alan drone geliştirildi!

    Gerçek güve antenlerinin entegre edildiği drone modeli, insan yapımı sensörlerden çok daha hızlı şekilde kokuları ayırt edebiliyor. Drone, bu sayede bir güve gibi havadaki kimyasalları algılayıp yerlerini belirliyor. Drone, saniyede 10 kez ölçüm yapan 4 kızıl ötesi sensörüyle engellere takılmıyor. (TRT Haber)

    GÜNCEL HABERLER