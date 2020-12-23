Koku alan drone geliştirildi!

Gerçek güve antenlerinin entegre edildiği drone modeli, insan yapımı sensörlerden çok daha hızlı şekilde kokuları ayırt edebiliyor. Drone, bu sayede bir güve gibi havadaki kimyasalları algılayıp yerlerini belirliyor. Drone, saniyede 10 kez ölçüm yapan 4 kızıl ötesi sensörüyle engellere takılmıyor. (TRT Haber)