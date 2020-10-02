Â Avrupa GÃ¼ney GÃ¶zlemevi (ESO) tarafÄ±ndan tespit edilen, GÃ¼neÅŸ'in bir milyar katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki kara delik ile ilgili ayrÄ±ntÄ±lar "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.

Evren henÃ¼z bir milyar yaÅŸÄ±nda bile deÄŸilken gÃ¶zlemlenen sÃ¼per kÃ¼tleli kara deliÄŸin Ã§evresinde "Ã¶rÃ¼mcek aÄŸÄ±" olarak nitelendirilen alana 6 galaksinin girdiÄŸi keÅŸfedildi.

Bulgunun, Samanyolu'nun merkezindekine benzer sÃ¼per kÃ¼tleli kara deliklerle ilgili soru iÅŸaretlerinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

Evren tarihinin erken safhasÄ±nda kara deliklerin, ilk yÄ±ldÄ±zlarÄ±n sÃ¶nmesiyle oluÅŸtuÄŸu sanÄ±lÄ±yor ancak gÃ¶k bilimciler bu kara deliklerin nasÄ±l sÃ¼per kÃ¼tleli hale geldiÄŸini anlamakta zorlanÄ±yor.

GÃ¶k bilimciler bu nedenle galaksi kÃ¼mesini tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼ren ipliksi yapÄ±nÄ±n, kara deliÄŸi "besleyecek" ve bÃ¼yÃ¼mesini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lacak kadar gaz taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor.

Bilim insanlarÄ± ayrÄ±ca Ã¶rÃ¼mcek aÄŸÄ±na benzer oluÅŸumun, karanlÄ±k maddenin yardÄ±mÄ±yla ÅŸekillenmiÅŸ olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

ESO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kara delik Ã§evresindeki aÄŸÄ±n, Samanyolu'nun 300 katÄ±ndan daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu belirtildi.

Ä°talya'da Ulusal Astrofizik EnstitÃ¼sÃ¼nde (INAF) gÃ¶revli gÃ¶k bilimci Barbara Balmaverde, "Buz daÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nen kÄ±smÄ±nÄ± gÃ¶zlemlediÄŸimize inanÄ±yoruz. SÃ¼per kÃ¼tleli kara deliÄŸin etrafÄ±nda ÅŸimdiye kadar keÅŸfettiÄŸimiz birkaÃ§ galaksi sadece en parlak olanlarÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.