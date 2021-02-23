Lenovo ThinkBook Pods Pro kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri

Kablosuz kulaklıklar arasına yeni katılan Lenovo ThinkBook Pods Pro, iş odaklı olarak karşımıza çıkıyor. Optimizasyonlar ile geliştirilen kulaklık, Skype ve Microsoft Teams gibi uygulamalarla entegre çalışabiliyor.

Lenovo ThinkBook Pods Pro konferans uygulamalarıyla entegre çalışıyor

Şık ve sade bir tasarıma sahip olan kulaklık, şarj kutusuyla da dikkat çekiyor. Serinin bilgisayar versiyonlarındaki tasarım çizgisinden ilerleyen şirket, kulaklık için özel geliştirilen Lenovo Bud'dy uygulamasına da ev sahipliği yapıyor.

Kulaklık tek bir tuş ile hem Skype'a hem de Microsoft Teams'e geçiş yapabiliyor. Bu sayede kolaylıkla bağlantı kurmayı sağlıyor. ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklık tek şarj ile toplamda 20 saate kadar kullanım sunuyor ve şarj olması ise 30 dakika sürüyor.

Kulaklık şu anda Çin'de 155 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Küresel pazarda da kısa süre içinde yer alması bekleniyor.