LG, CES 2021'de yuvarlanabilir ekranlı telefonlarını tanıttı

Telefon, firmanın Explorer Projesi’nin bir parçası. Telefonun ekranı bir kenarından açılarak tablet şeklini alıyor ve dört köşesinde bulunan yuvalardan kilitleniyor. LG cephesinden henüz cihazın teknik özellikleriyle bir açıklama gelmedi, sadece ekranın eşsiz derecede dayanıklı olduğu ve gelecekteki akıllı telefonların nasıl görüneceğine dair araştırmacı bir bakış olduğu söylendi.

Bu cihaz, LG’nin duyurduğu ilk yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon değil. 2020 yılının Eylül ayındaki resmi Wing duyurusunda bu cihaza benzer bir telefonun duyurusu yapılmıştı ve 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.