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    22.10.2020 - 11:43 | | Tulgan Köksal

    LG dünyanın ilk katlanabilir televizyonunu duyurdu

    LG firması dünyanın ilk katlanabilir televizyonu olan Signature OLED R isimli modelin ne zaman satışa sunulacağını açıkladı. Televizyon şu anda sadece Güney Kore’de ve 87.000$ fiyatla satılıyor. Katlanabilir televizyonun Güney Kore dışında ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

    LG dünyanın ilk katlanabilir televizyonunu duyurdu

    LG, bir tuşa basınca beliren, bir tuşa basınca neredeyse tamamen ortadan kaybolan televizyonlarıyla devrim yaratacaklarını iddia ediyor.

    Televizyonun ekran boyutu 65 inch. Çözünürlüğü ise 3840 x 1260 piksel.

    Signature OLED R modeli, LG’nin onlarca yıldır yapılmış en yaratıcı gelişme olduğunu iddia ettiği esnek bir OLED panelini temel alarak imal edildi. Panel, televizyonun tabanına istenirse kısmen istenirse tamamen girebilecek.

    Panelin tabandan tamamen çıkması 10 saniyeden kısa sürüyor. Televizyon, webOS işletim sistemini kullanıyor ve Google Asistan’ı destekliyor.

    Televizyonda dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Ayrıca üstündeki alüminyum panele istenilen yazı yazılabiliyor.

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