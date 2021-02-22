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    Haberler Teknoloji Haberleri LG W41 yolda: Üç yeni model ile piyasaya çıkacak!
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    22.02.2021 - 16:26 | | milliyet.com.tr

    LG W41 yolda: Üç yeni model ile piyasaya çıkacak!

    LG akıllı telefon pazarı için yeni üç model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere kısa süre önce LG akıllı telefon pazarından çekilme planlarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise bu planlarının biraz daha uzak olduğunu anlıyoruz zira LG W41 üç yeni model ile tanıtılacak.

    LG W41 yolda: Üç yeni model ile piyasaya çıkacak!

    LG W41 serisi üç modelden oluşacak. W41, W41 Plus ve W41 Pro olmak üzere üç modelden oluşacak serinin yakında tanıtılacağı söyleniyor. LG hazırlanacağı üzere W31 modeliyle geçen yılın kasım ayında kullanıcıların karşısına çıkmıştı. 

    LG W41 serisi için son öğrenilen detaylar

    MySmartPrice tarafından ortaya çıkartılan LG'nin W41 serisi ise kısa süre içinde tanıtılacak. Telefonun W41 modelinde 4 GB RAM ve 64 GB depolama yer alacak ve Plus takısına sahip modelde ise yine 4 GB RAM olacak ancak depolama tarafında 128 GB kullanıcıları karşılayacak. W41 Pro modelinde ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunulacak. 

    LG W41 yolda: Üç yeni model ile piyasaya çıkacak

    Telefonların giriş/ orta ve üst seviye olarak sıralandığını görüyoruz. Bunun yanında telefonların ekran tarafında ortak olduğunu görüyoruz. 6.55 inçlik HD Plus ekranın bulunacağı seride, 8 Megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Ana kamerada 48 Megapiksele 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik edecek. 

    Telefon serisi orta segmente güç veren Mediatek'in Helio G35 işlemcisiyle donatılacak ve aynı zamanda 5.000 mAh bataryaya da sahip olacak.

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