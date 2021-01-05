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    05.01.2021 - 11:36 |

    LG yeni ekranlarıyla fark yaratacak

    LG, 11 Ocak’ta başlayacak CES 2021 elektronik fuarında görücüye çıkaracağı bükülebilir ekranıyla fark yaratmayı amaçlıyor.

    LG yeni ekranlarıyla fark yaratacak

    Firma, tamamen sanal olarak düzenlenecek fuarda ilk kez gözler önüne sereceği bükülebilir ekranın, istendiği takdirde flat screen yani düz ekran şeklinde de kullanılabileceğini açıkladı. Fuarda ayrıca şeffaf bir OLED panelin de tanıtımı yapılacak.

    Firmadan yapılan açıklamada şeffaf OLED ekranın günlük hayatımızda, dükkanlarda, alışveriş merkezlerinde, kendini kullanabilen araçlarda, metrolarda ve uçaklarda kullanılmasını bekleyen firma, bu ekranın teknolojisinin en yeni nesli temsil ettiğini belirtildi.

    Bükülebilir ekran ise oyuncuları cezbeden bir ekran. İstendiğinde kavisli, istendiğinde düz şekilde kullanılabilecek olan ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtildi.

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