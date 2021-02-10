MacBook'unda sorun yaşayanlara müjde!

Apple değişim programını, MacBook Pro 2016 ve 2017 modellerinde şarj olmayı engelleyen bir sorun olduğu gerekçesiyle başlatıyor.

MacBook modelleri özellikle kullanıcıları prize bağlı yaşamdan kurtarmasıyla biliniyor. Uzun kullanım süresi sunan MacBook’ların da bazılarında kronik sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bunlardan birisi de geçenlerde yayımlanan yeni güncelleme sonrası ortaya çıktı. Apple Insider’de yer alan habere göre, güncelleme sayesinde ortaya çıkan bu sorun sebebiyle kullanıcılar bilgisayarlarının pillerini şarj edemiyor.

Kullanıcılar ilk olarak macOS 11.2 güncellemesiyle bu sorunu yaşamaya başladı. Bunun ardından Apple kısa süre içinde macOS 11.2.1 güncellemesini yayımladı. Apple söz konusu sorunu yeni yayımladığı güncelleme ile çözdüğünü söylüyor ancak sorun yaşayan kullanıcıların pillerini değiştireceğini söylüyor. Kullanıcılar pil sağlık durumlarına girdiklerinde ‘servis önerilir’ yazısı ile karşılaşıyorsa en yakın Apple yetkili servisine başvurması gerekiyor.

macOS 11.2.1 güncellemesi nasıl indirilir?

Eğer otomatik güncellemeler açık değilse MacBook’unuzdan ‘Sistem Tercihleri’ kısmını açın> orada karşınıza ‘Yazılım Güncelleme’ bölümü çıkacak. Buradan ise güncellemeyi direkt indirebilirsiniz. Sorun yaşayan MacBook Pro modelleri:

MacBook Pro (13 inç, 2016, 2 Thunderbolt 3 Bağlantı noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2017, 2 Thunderbolt 3 Bağlantı noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2016, 4 Thunderbolt 3 Bağlantı noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2017, 4 Thunderbolt 3 Bağlantı noktası)

MacBook Pro (15 inç, 2016)

MacBook Pro (15 inç, 2017)