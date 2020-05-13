Matbaayı Kim Buldu? Matbaa İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Matbaanın Tarihçesi

Matbaanın bulunması insanlık tarihi açısından önemli olaylardan biridir.



​​​​​Matbaayı Kim Buldu?



Tarihte ilk matbaayı bulan ve icat eden Johan Gutenberg'dir. Yapmış olduğu matbaa icadı tüm dünyada kullanılabilir hale gelmiştir. Johan Gutenberg, tek tek metal harfler ile birlikte baskı tekniği oluşturmuştur. Bu teknik matbaanın ilk çalışma tekniğini oluşturdu. Johan Gutenberg matbaayı bulduktan sonra Matbaa iyice gelişti ve günümüzde ki halini almış oldu. Matbaa M.S 593 yılında bulunmuştur.



Matbaa İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



Matbaa ilk olarak milattan sonra 593 yılında icat edilmiştir. Tarihte bundan önce ilkel olarak kullanılan Çinlilerin oluşturmuş olduğu bir matbaa vardı. Fakat günümüzde ki matbaa gibi kullanışlı bir matbaa değildi. Hal böyle olunca ilk günümüzde ki icadını bulan matbaanın mucidi Johan Gutenberg'dir.



Johan Gutenberg matbaayı icat ederken tek tek metal harfleri baskı haline getirerek teknik geliştirmiştir. Bu şekilde matbaayı icat etmiştir. Johan Gutenberg'in icat ettiği matbaa modern matbaacılık için bir başlangıç niteliği olmuştur. Matbaa bulunduktan kısa bir süre sonra bütün dünyada kullanılabilir hale gelmiştir.



Matbaanın Tarihçesi



İlk olarak matbaanın kullanılması Asya ülkelerinde görülmüştür. Çinliler tarafından milattan sonra 1 veya 2. yüzyılda ilkel olarak oymalarla yapılan bir matbaa vardı. Bu matbaa günümüzde kullanılan matbaadan çok farklı olduğundan dolayı ilk modern matbaayı bulan Johan Gutenberg matbaanın mucidi olarak kabul edilmektedir. Çin'de kullanılan matbaa kısa sürede bütün Asya ülkelerinde kullanılmıştır. Matbaa bulunduktan sonra M.S 700'lü yıllarda Çin'in Pekin şehrinde ilk basılı gazete üretilmiştir. Matbaa uzak doğuda bulunduktan sonra kısa sürede batıya doğru yayılmıştır. Batı medeniyetleri kısa sürede bu icadı benimsemiş ve matbaa dünyaya yayılmaya bu şekilde devam etmiştir.



1450 yıllara gelene kadar matbaa ilkel bir şekilde Avrupa'da kullanılıyordu. Daha sonra Johan Gutenberg bu sistemi geliştirdi. Almanya'da tek tek metal harflerle birlikte geliştirdiği teknik ile modern matbaa icat edilmiş oldu. Johan Gutenberg ilk kez üretmiş olduğu matbaada bir İncil basmıştır. Daha sonra Avrupa'da Hollanda ülkesi matbaacılığın basım merkezi haline gelmiştir. Burada geliştirilen teknikler kullanılmış ve basımlar burada yapılarak dünyaya yayılmıştır.