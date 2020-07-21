Mavi Ekran Hatası Neden Olur, Çözümü Nedir? Windows Bilgisayarlarda Karşılaşılan Sorun İçin Öneriler

Mavi ekran hatası Windows'un çözemediği problemler sonucunda bilgisayarın birdenbire kitlenmesi ve mavi ekran oluşması sorunudur. Mavi ekran hatasının diğer bir adı ise donanma hatasıdır.



MAVİ EKRAN HATASI NEDEN OLUR?

Mavi ekran hatası Windows işletim sistemlerinde çok sık karşılaşılan problemlerden birisidir. Bilgisayarın kitlenip hiçbir işlemin yapılmaması ve ekranın birden mavi renge dönüşmesi sorununa mavi ekran hatası denmektedir.



Mavi ekran hatalarının pek çok nedenleri olabilir. Mavi ekran hatasının genel sebepleri ise şunlardır;



- Donanımsal kaynaklı hatalar

- Dosya sistem hatası

- Yazılım ve aygıt sürücü hataları



Mavi ekran hataları büyük çoğunlukla yazılım bazlı sorunlardan kaynaklanmaktadır. Yazılımsal sorunlar çözülebilir iken donanımsal sorunların çözümü daha zor ve daha maliyetlidir.



MAVİ EKRAN HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Mavi ekran hatası ile karşılaşan kullanıcılar Bilgisayarı tekrardan kapatıp açmalıdır. Eğer hata devam ediyor ise hata ile karşılaştıktan sonra ekranda çıkan yazıları kopyalayıp internette aranmalıdır. Bu şekilde problemin nedeni bulunabilir.



Mavi ekran hatasının çözümü için şu adımları takip edebilirsiniz;



- Ana kartın Bios'u güncellenmelidir.

- Ekran kartı sürücüsünün en güncel hali indirilmelidir.

- Bu işlemler ardından sorun hala devam ediyor ise yazımsal hataların çözümünde uygulanan son yöntem format yöntemi uygulanmalıdır. Bilgisayarınıza format atıldıktan sonra sorun çözüme kavuşacaktır.



Windows Bilgisayarlarda Karşılaşılan Sorun İçin Öneriler



Windows İşletim Sisteminde mavi ekran hatası dışında pek çok hata ile karşılaşılabilir. Bu hataların çözümü için farklı pek çok yol bulunmaktadır. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta güncelleme işlemleridir. Güncelleme gereken konularda hatalar pek çok kez hatalar ile karşılaşılır.